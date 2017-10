Neuer Anlauf für Wasserspiele auf dem Altenburger Markt

In Altenburg gibt es einen neuen Anlauf für Wasserspiele auf dem Markt. Nach einem Vorschlag von Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) und Bauausschuss-Chef Peter Müller (Pro Altenburg) soll in der guten Stube ein thematisches Wasserspiel entstehen, was zum Großteil über Fördermittel finanziert wird. Entwerfen sollen es Studenten, Bürger und Stadtrat sollen einbezogen werden.