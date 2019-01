Altenburg

Lisa Piller, die Leiterin der Tourismusinformation Altenburger Land, hält freudig den neuen Ausflugs- und Urlaubsplaner 2019/20 in den Händen. Auf 56 Seiten haben die Mitarbeiter interessante Informationstexte mit Hinweisen zu Veranstaltungen, Gastgebern, Erlebnisangeboten und Pauschalreisen aufgelistet. Sowohl regionale als auch überregionale Highlights bieten ein breites Portfolio für Touristen. „Über 50 unserer touristischen Partner haben sich bei der Erstellung des Planers beteiligt und uns zudem wundervolle Eindrücke in ihre Angebote gewährt.“

Die Seiten lande dazu ein, die Kultur und Natur der Region zu entdecken. Neue Eindrücke finden sich überall, beispielsweise in den Sonderausstellungen des Lindenau-Museums oder der Burg Posterstein.

Der Ausflugs- und Urlaubsplaner spricht nicht nur Individualreisende an, sondern bietet gleichermaßen Anreize für Reiseveranstalter aus ganz Deutschland. In kompakter Form wird so auf die Vorzüge des Altenburger Landes aufmerksam gemacht und werden gezielt Besucher in das Altenburger Land gelockt.

Lisa Piller meint dazu: „Wir wollen auf keinen Fall, dass 2019 und 2020 Langeweile in der Region aufkommt. Wenden Sie sich an uns, wir finden für Sie spannende Events oder den passenden Kurzurlaub. Und dies auch für ein kleines Budget.“

Der Planer ist kostenlos in der Filiale der Tourismusinformation Altenburger Land auf dem Markt 10 in Altenburg für jedermann erhältlich, liegt demnächst bei den Partnern aus und wird auf Anfrage auch verschickt.

Von ovz