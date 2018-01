Neuer Pächter des Finnegan’s Irish House öffnet bereits am Freitag

Altenburg. In Finnegan’s Irish House, umgangssprachlich heißt es in Altenburg nur kurz das Pub, geht es weiter. Darüber informierten jetzt der Eigentümer der Immobilie und der neue Pächter. Wie berichtet, hat das bisherige Wirts-Duo nach über sieben Jahren ihren zum 31. Januar auslaufenden Pachtvertrag nicht verlängert. „Aber unsere Suche nach einem Nachfolger war erfolgreich“, informiert ein erleichterter Miteigentümer Stefan Müller. Armin Hink und sein Sohn Niklas werden ab Freitag die Altenburger Kult-Kneipe betreiben.

„Der 2. Februar ist so etwas wie unser soft opening“, sagt Armin Hink. Damit ist klar: Die Eigentümer Stefan Müller und Partner Holger Hainich haben ihr Ziel vom nahtlosen Übergang erreicht. Die irische Kneipe wird lediglich einen Tag, sprich am Donnerstag, geschlossen sein. Dann geht es mit neuer Mannschaft weiter. Er freue sich auf Altenburg, sagt Hink. Schon länger habe er nach einem Irish Pub für seinen Sohn Ausschau gehalten. Ein Vertreter der Guinness-Brauerei hätte ihn dann auf das vakante Lokal in Altenburg aufmerksam gemacht. „Wir haben uns die Stadt und das Pub angeschaut und uns gefällt beides“, flirtet der neue Betreiber schon mal vorab mit seinen zukünftigen Gästen.

Ein solches Angebot sei eine Seltenheit, plaudert Armin Hink mit der OVZ. „Ein Objekt, das so viele Möglichkeiten hat, mit einem kleinen Saal für Veranstaltungen und Live-Musik, das bekommt man nicht oft angeboten“, meint Hink und erklärt, was er vor hat: Zu allererst soll die Wirtschaft ein typischer Irish Pub mit den entsprechenden Bieren und einem über 80 Sorten umfassenden Whisky-Sortiment bleiben. Darüber hinaus möchte das neue Wirtsgespann auch musikalisch dem entsprechen. „Wir wollen den Jugendclub-Punk-Rock-Stil nicht unbedingt weiter führen und stattdessen wieder mehr Irish Folk und Country anbieten“, kündigt Armin Hink an.

Was er damit meint, könne jeder Interessierte am 17. Februar live miterleben. „Dann findet nämlich, wenn man so will, das hard opening statt – mit Shotgun Jones aus dem Erzgebirge“, so Hink. Die Gruppe bringt einen erdigen Country-Rockabilly auf die Bühne. Doch bei Konzerten solle es nicht bleiben, verrät Hink weitere Eckpunkte seines Konzeptes. So soll der Saal auch für Feiern und Feste zur Verfügung stehen. In der eigentlichen Kneipe ist geplant, Sport von der irischen Insel auf dem Fernseher zu zeigen. Dazu gibt es auch die passende Musik. „Nicht zuletzt, weil wir lange Jahre Irish-Pub-Erfahrung haben, möchten wir diese Flair gern pflegen und fördern.“

