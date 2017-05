Meuselwitz. Die Beratungsstelle für Arbeitslosengeld II des Diakonats Kirchenkreis Altenburger Land in Meuselwitz wird ab 7. Juni ihr Domizil im Haus der Diakonie, Baderdamm 3 aufschlagen. Dort befindet sich die Diakoniesozialstation der Kirchgemeinde Meuselwitz.

Karin Wachowiak kümmert sich dann dort mittwochs von 9 bis 11 Uhr um alle Fragen rund um das Arbeitslosengeld II. „Die Fragen der Besucher sind völlig unterschiedlich und sehr vielfältig“, sagt sie.

Ob Unterstützung beim Stellen von Anträgen, beim Prüfen und Erläutern von Bescheiden, bei Widersprüchen oder Überprüfungsanträgen, bei Kürzungen, Sanktionen oder Rückforderungsbescheiden, beim Anrechnen von Einkünften, beim Ausrechnen der Kosten für Unterkunft, Aus- und Umzug, und bei Mehrbedarfen zum Beispiel für Alleinerziehende, Schwangere oder erwerbsfähige Behinderte: Wachowiack weiß Rat. Fachlich unterstützt werden sie und ihre Kollegin in Schmölln von Anwalt André Barth aus Schmölln.

„Je nach Anfrage nehme ich mir entsprechend Zeit für die Leute“, erklärt sie. „So kann es dann auch mal sein, dass ich an einem Tag nur einem oder zwei Kunden weiterhelfen kann.“

Das Projekt wird von der Diakonie und über Spendengelder finanziert. Als die Beratungsstelle 2005 startete, gab es auch noch Stiftungsgelder. Die sind mittlerweile aber aufgebraucht.

„Etwa 150 bis 160 Personen nutzen das Beratungsangebot im Jahr“, schätzt Wachowiack, die die Beratung ehrenamtlich übernimmt.

Weitere Beratungsstellen dieser Art gibt es in Altenburg in der Geraer Straße 46. Dort berät Gabriela Sokolowski immer dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 13 bis 16 Uhr. Terminabsprache unter 03447 895 80 20. In Schmölln in der Friedrich-Naumann-Straße 4 bei Petra Quaas, immer donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Terminabsprache ebenfalls unter 03447 895 80 20. Karin Wachowiak erreichen Hilfesuchende unter der 0174 667 63 62.

Von Tatjana Kulpa