Zürchau

In den vergangenen knapp neun Monaten sind in Zürchau über 1,7 Millionen Euro verbaut worden. Nachdem das Hochwasser im Juni 2013 seine zerstörerischen Spuren am Bornshainer Bach hinterlassen hatte, wurde nun der Gewässerlauf im Ort saniert. Die Maßnahme haben darüber hinaus die Energie- und Wasserversorger sowie Telekommunikationsunternehmen zum um- und neuverlegen ihrer Netze genutzt.

Das gesamte Dorf profitiert

Insgesamt ein anspruchsvolles Projekt, weil das Bächlein teilweise unter einer Kreisstraße verläuft, eine Bahntrasse quert und es für die Anwohner mit Einschränkungen und Belastungen verbunden war. Am Mittwoch wurden die Arbeiten nun mit einem Empfang an der Baustelle offiziell abgeschlossen.

„Ich denke es ist wunderbar geworden“, sagte der Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD), der sich sichtlich über den hergerichteten Ortsteil freute. Denn weil der Bornshainer Bach rund 760 Meter durch Zürchau verläuft und insgesamt saniert wurde, prägen die Neubauten nun das Erscheinungsbild des Dorfes. Konkret wurden mit Mitteln aus dem Wiederaufbauprogramm zur Beseitigung der Flutschäden Sohl- und Uferbefestigungen teilweise neu gebaut, die Uferbereiche und Böschungen mit Wasserbausteinen und Erosionsschutzmatten gesichert und abschnittsweise das Gewässerbett beräumt.

Der teuerste Abschnitt

Zudem wurde der Bornshainer Bach auf einer Länge von circa 70 Metern offengelegt. Für sieben Grundstücke wurden im Ort die Zufahrten über den Bach erneuert sowie eine fast 26 Meter lange Winkelstützmauer einschließlich einer Vielzahl von Geländern installiert. Ferner mussten im Zuge der Bachsanierung auch zwei in der Kreisstraße (K) 515 liegende Abschnitte auf einer Länge von rund 75 beziehungsweise 127 Metern mit Stahlbetonrahmenprofilen – 1 Meter mal 1,30 Meter – samt zugehörigen Einlaufbauwerken erneuert werden. „Das war das teuerste an der Gesamtmaßnahme“, erklärte Kathrin Lory, Mitarbeiterin in der Nobitzer Bauverwaltung. Eine Investition auch in den Hochwasserschutz, denn der neue größere Kanal kann wesentlich mehr Wasser aufnehmen. Im Notfall passen nun fünf Kubikmeter pro Sekunde durch. „Zuvor waren es weniger als ein Kubikmeter“, so Alexander Fischer vom zuständigen Planungsbüro.

Die Kosten tragen drei Beteiligte

Die Kommune Nobitz führte die Maßnahme gemeinsam mit der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) durch, die Trink- und Abwasserleitungen erneuerte. Mit im Boot war auch der Landkreis, der die betroffenen Abschnitte der K 515 sowie 70 Meter Straße an der Bushaltestelle erneuerte. Von den aufgelaufenen Gesamtosten trägt Nobitz 1,4 Millionen Euro, welche aber mit etwa 85 Prozent aus dem Wiederaufbau gefördert wurden. Fördermittel konnte auch der Kreis nutzen: Damit wurde dessen Anteil von 318 000 Euro kofinanziert. Außerdem schlugen 15 000 Euro für die Ewa zu Buche.

Von Jörg Reuter