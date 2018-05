Altenburg

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm Wochen voller unvergesslicher Erlebnisse. Ausstellungen, Lesungen, Schauspiel, Musik und Tanz verzaubern das Altenburger Land von Juni bis September. Keine Bühne bleibt ungenutzt, kein Orchester stumm und kein Wochenende ohne einen Hauch Kulturvergnügen. Der Kultursommer startet am 9. Juni mit der beliebten Altenburger Museumsnacht und endet am 16. September mit der Eröffnungsgala der Spielzeit 2018/19 im Landestheater Altenburg. Alle Veranstaltungshöhepunkte, Geheimtipps und Reiseangebote für den kleinen Geldbeutel gibt’s im neuen Flyer, der ab sofort in der Tourismusinformation erhältlich ist.

Altenburg entdecken mit dem Ausflugs- und Urlaubsplaner 2018

„Wir haben auf 54 wunderbaren Seiten das Portfolio des Altenburger Landes zusammengefasst“, erklärt Lisa Piller den neuen Ausflugs- und Urlaubsplaner 2018. Es sei ein Rundumschlag von Veranstaltungshöhepunkten, über Erlebnisangebote und Pauschalreisen, bis zu ausgewählten Gastgebern und Gastronomiebetrieben im Landkreis. Eindrücke und genaue Daten werden einfach und übersichtlich im Planer aufgeführt. Der Ausflugsplaner liegt zur kostenlosen Mitnahme bei den touristischen Einrichtungen und in der Tourismusinformation bereit. Zudem wird die Broschüre auf Messen an interessierte Besucher ausgegeben sowie an Reiseveranstalter und bei Infomaterialanfragen versandt.

Thüringer Städte – Altenburg in sechs Sprachen

Kurz und kompakt führt die 16-seitige Broschüre „Altenburg“ durch die Thüringer Stadt im Drei-Länder-Eck Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Über 1000 Jahre Stadtkultur und 500 Jahre Kartengeschichte prägen den Landkreis und die historische Altstadt. Von Geheimtipps für den Besuch über die berühmtesten Persönlichkeiten bis hin zu den schönsten und geschichtsträchtigsten Orten stellt die Broschüre in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch das vielschichtige Repertoire vor.

Von Eva Zorn