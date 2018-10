Gößnitz

Ein 68-jähriger Audi-Fahrer war am Donnerstag gegen 15.50 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße in Richtung Altenburger Straße unterwegs, als plötzlich auf Höhe des Supermarktes ein neunjähriger Junge mit dem Fahrrad die Straße überquerte.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Von ovz