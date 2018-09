Lucka

In Lucka ist am Freitagnachmittag ein Neunjähriger verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es gegen 13.30 Uhr in der Bachgasse zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Junge mit seinem Fahrrad angefahren wurde. Ein 38-jähriger Paketzusteller erwischte den Steppke, als er mit seinem Zustellfahrzeug rückwärts fuhr und der junge Radler just in diesem Moment hinter dem Transporter die Straße querte. Dabei wurde das Kind vom Transporter erfasst und kam zu Fall. Der Junge wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und von Rettungskräften vor Ort versorgt. Ein Krankenhausaufenthalt war nicht nötig.

Von OVZ