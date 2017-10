Neustart des Heizkraftwerkes Meuselwitz-Lucka abgelehnt

Lucka/Meuselwitz. Die Wiederinbetriebnahme des Heizkraftwerkes (HKW) Meuselwitz-Lucka ist abgelehnt worden. Das Thüringer Landesverwaltungsamt in Weimar sieht die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Abfallverbrennung im HKW als erloschen an, teilte die Behörde am Montag mit. Die Begründung: Da die Anlage nach der Stilllegung im Dezember 2013 mehr als drei Jahre nicht mehr betrieben wurde und der Antrag auf Fristverlängerung zu spät gestellt worden sei, habe das Amt der Verlängerung nicht zustimmen können. Darüber hinaus wurde die in diesem Zusammenhang beantragte wesentliche Änderung der Anlagengenehmigung und der erneute Betrieb der Anlage abgelehnt, da die immissionsschutzrechtliche Genehmigung nicht mehr existiert.

Der Eigentümer und Antragsteller, die DIT GmbH & Co. KG, will das ehemalige Heizkraftwerk zwischen Meuselwitz und Lucka wieder in Gang setzen und dort unter anderem Verpackungen mit schädlichen Verunreinigungen, Altreifen, Faser- und Papierschlämme sowie mit gefährlichen Stoffen versehene Bauabfälle und Hölzer verbrennen (die OVZ berichtete). Dagegen regt sich massiver Widerstand in den benachbarten Kommunen, auch jenseits der Landesgrenze. In Lucka versammelten sich rund 50 Demonstranten im Vorfeld der Stadtratssitzung.

Das Thema ist mit der Entscheidung des Landesverwaltungsamtes aber noch nicht vom Tisch. Die DIT hat nun die Möglichkeit, innerhalb eines Monats gegen die Ablehnung Klage beim Verwaltungsgericht Gera einzulegen.

Von Kay Würker