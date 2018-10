Altenburg

Seit Montag ist der Weg von Leipzig in die Skatstadt hinein beziehungsweise wieder heraus ein paar Ecken länger. Pünktlich zum Beginn der Herbstferien legten die Straßenbauer los und nahmen sich den 800 beschädigten Metern Straßenbelag der Leipziger Straße an, die erneuert werden müssen. Zum Leidwesen der Autofahrer, die nun mehr Zeit für ihren Weg in die Innenstadt einplanen müssen. Umgeleitet über die Porphyrstraße durch das Gewerbegebiet „Weißer Berg“ bildeten sich zur besten Pendlerzeit um kurz vor acht lange Schlangen an den Interims-Ampeln an der Ecke Remsaer Straße.

Bis 9. Oktober dauert die Vollsperrung zwischen Kauerndorfer Allee und Porphyrstraße an, was nicht heißt, dass ab 10. wieder alles neu und für den Verkehr beim Alten ist. Denn für den Rest der Ferien „wandert“ die Baustelle bloß ein Stück weiter gen Stadtausgang und verlagert sich auf den Abschnitt zwischen Porphyrstraße und dem Abzweig zur Mülldeponie. Einhergehend „nur“ mit einer halbseitigen Sperrung stadtauswärts, so dass zumindest der Weg hinein wieder befahrbar ist.

Kleiner Lichtblick für die gestressten Verkehrsteilnehmer: Anders als ursprünglich geplant, wird ab 8. Oktober nicht auch noch in Höhe der Spielkartenfabrik gebaut. Laut Straßenverkehrsbehörde verschiebt sich der Bau des Regenüberlaufs und die Sperrung des betroffenen Straßenabschnitts auf Anfang November.

Von Maike Steuer