Langenleuba-Niederhain

Die neue Gemeindestruktur im Osten des Landkreises entwickelt sich gerade nicht reibungsfrei. Das wurde zur jüngsten Gemeinderatssitzung in Langenleuba-Niederhain deutlich. Bekanntlich wird die Kommune seit dem 1. Juli von der Gemeinde Nobitz verwaltet. Das ist zwar vom Grundsatz her sehr ähnlich der früheren Aufgabenverteilung zwischen Verwaltungsgemeinschaft und Gemeinden. Doch nicht zuletzt die handelnden Personen sind andere. So ist jetzt der Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) Chef der Verwaltung.

Information der Bürgerinitiative Beiern, die so nicht im Amtsblatt erschien. Quelle: Jörg Reuter

Dieser habe den Abdruck einer Erklärung der Bürgerinitiative Beiern im Landkurier abgelehnt, beklagten die Initiatoren aus dem Niederhainer Ortsteil. Bekanntermaßen laufen diese Sturm gegen die Pläne der Firma Heim. Heim plant eine Ausweitung des Abbaus in der Sandgrube Frohnsdorf. Damit einher geht die deutliche Zunahme des LKW-Verkehr in Beiern, was die Anwohner stört und verhindern wollen (die OVZ berichtete). Letztlich nichts anderes steht in dem kurzen Informationsstück.

Für den Niederhainer Bürgermeister Carsten Helbig (SPD) ist das nicht nachvollziehbar, weil der Landkurier schließlich nicht nur das Amtsblatt der Gemeinde Nobitz ist, sondern auch das der Gemeinde Niederhain. Und für den Niederhain betreffenden Teil sei er zuständig. „Ich werde mich darum kümmern, dass das Schreiben im nächsten Heft abgedruckt wird“, sagt Helbig den Beiern zu.

Auch Probleme beim Förderprogramm Dorferneuerung

Nach Sand im Getriebe hörten sich auch die Informationen zum Förderprogramm Dorferneuerung an. Wie berichtet, war Ende Oktober das Konzept, das noch in der Verwaltungsgemeinschaft Wiertal für alle Mitgliedsgemeinden erarbeitet wurde, vom Freistaat anerkannt worden. Das Besondere am Förderprogramm Dorferneuerung ist, dass dieses auch für private Vorhaben genutzt werden kann. Anträge dafür müssen jedoch bis spätestens zum 15. Januar des aktuellen Jahres abgegeben werden. Wie Helbig den Gemeinderäten und Gästen erklärt, habe die Bauverwaltung in Nobitz jedoch abgewunken und erklärt, sich wegen akuter Personalnot vorerst nicht darum kümmern zu können.

Das hätte bedeutet, dass mit großer Wahrscheinlichkeit ein Jahr verschenkt gewesen wäre, weil eben Einsendeschluss der 15. Januar ist. Jedoch rudert Helbig tags darauf gegenüber der OVZ zurück. „Heute hat sich vieles geklärt. Die Chefin der Bauverwaltung, Anja Bräuninger, hat sich bei der Landesentwicklungsgesellschaft darum gekümmert und erreicht, dass wir ein Ingenieurbüro, um genau zu sein das Ingenieurbüro, das unser Konzept erstellt hat, ohne formelle Ausschreibung beauftragen können“, so Helbig gegenüber der OVZ. Damit könnten private Interessenten Fördermittel für 2019 beantragen. Zu den Details findet am 4. Dezember in der Wiertalhalle eine Informationsveranstaltung statt.

Außerdem im Gemeinderat Zum Angebotspreis von fast 5900 Euro, weniger als die Gemeinde dafür veranschlagt hatte, wird die Fassade des Gerätehauses der Feuerwehr in Niederhain verputzt. Den Auftrag vergab der Gemeinderat an eine Frohnsdorfer Firma. Insgesamt hatten sich vier Unternehmen um den Auftrag beworben. Einstimmig votierten die Gemeinderäte dafür, mit Göpfersdorf und Nobitz eine gemeinsame Schiedsstelle einzurichten. Diese wird zukünftig in Nobitz ihren Sitz haben. Die ehrenamtlichen Schlichter, Friedensrichter und Stellvertreter sollen private Streitigkeiten im beiderseitigen Einvernehmen der Parteien lösen und so teure Gerichtsverhandlungen vermeiden. Nobitz und Göpfersdorf haben bereits die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Die Kindergärten von Nobitz bekommen eine neue Leiterin. Die jetzige wird dann als Erzieherin eingesetzt. Damit hätten die Einrichtungen eine Erzieherin mehr. Jedoch sind momentan vier Mitarbeiterinnen schwanger. Außerdem wird der Hausmeister im Kindergarten abgeschafft. Die Arbeiten wird künftig der Bauhof übernehmen. Dafür wird der jetzige Hausmeister des Kindergartens im Bauhof der Gemeinde eingestellt. Das beschlossen die Gemeinderäte mit dem Stellenplan. Abgenickt wurde zudem der Wunsch von Göpfersdorf, zwei Plätze in der Kinderkrippe für Eltern aus den Orten der Gemeinde vorzuhalten. Dafür zahlt Göpfersdorf die anfallenden Kosten zu 100 Prozent, egal ob die Plätze belegt sind oder nicht. Üblich sind 80 Prozent der Kosten bei „Fremd-Kindern“, die von den jeweiligen Kommunen auch nur gezahlt werden, wenn tatsächlich Plätze in Anspruch genommen werden.

Von Jörg Reuter