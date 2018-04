Langenleuba-Niederhain

Was wird aus Niederhain, wenn Ziegelheim, Frohnsdorf und Jückelberg mit Nobitz fusionieren? Erneut beschäftigte diese Frage jüngst den Gemeinderat der Wieratal-Kommune. Und auch wenn gefühlte 1000 Mal schon darüber gesprochen wurde – Klarheit gibt es nach wie vor nicht, stellte Bürgermeister Carsten Helbig (SPD) klar. Dementsprechend ist auch der jetzt gefasste Beschluss nicht viel mehr als der sprichwörtliche Schuss ins Blaue. Mit zwei Gegenstimmen beauftragte der Gemeinderat seinen Bürgermeister, mit dem Nobitzer Amtskollegen Hendrik Läbe (SPD) eine Verwaltungsvereinbarung auszuhandeln.

In diesem Vertrag sollen die Details geregelt werden, wie letztlich eine Erfüllung der Langenleuba-Niederhainer Verwaltungsaufgaben – nach einer Fusion von Ziegelheim, Frohnsdorf und Jückelberg mit Nobitz – dann durch die Gemeinde Nobitz konkret aussehen sollen. So weit, so gut. Jedoch weiß bisher niemand, ob bei einem Zusammenschluss der drei Gemeinden aus dem Wieratal mit Nobitz die Verwaltungsgemeinschaft (VG) gewissermaßen automatisch aufgelöst ist – oder ob sie für Niederhain und Göpfersdorf weiter existiert. Zudem ist umstritten, ob der Austritt der drei Gemeinden überhaupt rechtens ist, weil die dafür nötige geänderte Kommunalordnung bestenfalls ab Montag gilt (die OVZ berichtete). Insofern ist auch offen – ungeachtet der Tatsache, dass ständig davon gesprochen wird – ob Nobitz wirklich erfüllende Gemeinde von Niederhain wird.

Ein ums andere Mal konnte Bürgermeister Helbig die Fragen aus dem Gemeinderat nur mit Schulterzucken beantworten und darauf verweisen: Vom Gesetzgeber aus Erfurt kämen – wenn überhaupt – nur spärliche Informationen. Und diese würden allesamt keine Antworten auf die gestellten beziehungsweise auf der Hand liegenden Fragen enthalten. Damit muss etwa auch offenbleiben, was passiere, wenn – ähnlich wie bei den Verhandlungen über die Fusion – keine Einigung zwischen den Vorstellungen der Niederhainer und der Nobitzer erzielt werden kann.

Immerhin gilt es unter anderem zu klären, was aus den Kindergärten wird. Ob sie in der Hoheit der Gemeinde bleiben – oder wie ein VG-Kindergarten von Nobitz verwaltet werden. Ein anderer Punkt werde das Meldeamt sein. „Da ist die Frage, ob wir es behalten. Und wenn ja: Was ist, wenn Bürger von Frohnsdorf oder Jückelberg kommen? Und es muss geklärt werden, was die einzelnen Möglichkeiten die Gemeinde Niederhain kosten würden“, nennt Helbig gegenüber der OVZ zwei Beispiele.

Helbig plädierte dafür, der vorgelegten Beschlussvorlage zuzustimmen, verwies aber darauf, jedes Ratsmitglied könne hier nur nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden.

Von Jörg Reuter