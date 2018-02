Niederhainer Gemeindevorstand: Sanierung der Kirche ist Lebenaufgabe

Der Niederhainer Kirchgemeindevorstand Thomas Naumann hat auf die Kritik an dem Zustand der Nikolaikirche in der Lutherstraße reagiert. Zum Teil widerspricht er den Schilderungen in einem OVZ-Bericht, der angesichts des traurigen Bildes im Umfeld von einer Lotterstraße sprach. Zum Teil verstärkt er sie aber auch.