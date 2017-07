Langenleuba-Niederhain. Frische Fleisch- und Wurstwaren gibt es derzeit in Langenleuba-Niederhain nur an einem Verkaufswagen. Gerade jetzt im Sommer eine suboptimale Lösung, da das Herunterkühlen der verderblichen Lebensmittel darin schwierig oder zumindest energieaufwendig ist. Doch nun kommt Abhilfe. Wie Bürgermeister Carsten Helbig (SPD) kürzlich im Gemeinderat informierte, wird die Filiale der Firma Sogut Fleisch- und Wurstwaren Leipziger Land in einen Raum im Rittergut einziehen. „Das ist im Werden. Wir sind gerade dabei, die Räume umzubauen“, sagte Helbig. Die Genehmigungen – etwa in der Verwaltung und beim Denkmalschutz – lägen bereits vor.

Der Gemeindechef ist sehr froh, dass die Firma mit Sitz Markranstädt offensichtlich in Niederhain bleiben möchte. Seit die Konsumgenossenschaft Leipzig zu Beginn des Jahres ihre Filiale im Ort geschlossen hatte (die OVZ berichtete), ist es gerade für die ältere Bevölkerung wichtig, dennoch Einkaufsmöglichkeiten zu haben, die sie weiterhin zu Fuß erreichen kann. So schnell wie möglich werde das Vorhaben nun umgesetzt und abgeschlossen, kündigte Helbig an. Abhängig sei das von den Lieferfristen der benötigten Technik.

„Wir machen am Standort in Niederhain gute Geschäfte“, schätzt Sogut-Geschäftsführer Torsten Hille ein. Deshalb habe sich das Unternehmen entschieden, in der Gemeinde zu expandieren, um im Wieratal größere Präsens zu zeigen. Dazu kommen – abgesehen von den hygienischen Bedingungen –, dass in einem richtigen Laden mit einer ordentlichen Theke auch viel mehr Produkte angeboten werden könnten. Hille ergänzt: „Und wir werden auch dann die ganze Woche geöffnet haben und nicht nur zwei Tage wie jetzt.“

Von Jörg Reuter