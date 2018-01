Niederhainer blicken gelassen Richtung Fusion

Langenleuba-Niederhain. Nachdem bekannt wurde, dass die Landesregierung an konkreten Plänen zur Fusion der Gemeinden des Wieratals mit Nobitz arbeitet, und sich in dieser Woche der Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) im Interview dazu äußerte, hörte sich die OVZ für ein Stimmungsbild bei den Bürgern im Ortskern von Niederhain um. Dabei zeigte sich zweierlei: Angst vor einem Zusammenschluss hat in Niederhain offenbar niemand wirklich. Dagegen gibt es große Bedenken und Ablehnung, dies mit dem eigene Namen in der Öffentlichkeit zu vertreten.

So bei einem über 50-jährigen Mann: „Ich kann es schlecht einschätzen, was nach einer Fusion passiert. Aber wir sollten auch nicht schwarz malen.“ Klar, wenn er nach Sachsen blickt und dort die großen Kreise sieht, dann befürchtet er, am Ende könnten längere Wege zu Behörden die Folge sein. Auch könne er nicht einschätzen, ob Investitionen in einer Gesamtkommune Nobitz-Wieratal gleichberechtigt verteilt werden. „Man weiß es nicht.“

Ein junges Pärchen, beide Anfang 30, erklärt, es habe bis jetzt sowohl in Altenburg als auch in Nobitz sowie jetzt in Niederhain gelebt. Schon deswegen hätten sie keine große Angst vor einem Zusammenschluss mit dem Nachbarn. Jedoch treibt die Familie eine Sorge um: „Wir befürchten, dass ein Kindergarten geschlossen wird. In der neuen Gemeinde gibt es dann so viele, die auch alle Geld brauchen. Die kleine Kita in Lohma hätte dann wenig Chancen“, sorgt sich der junge Vater.

Ein Mitte 60-Jähriger aus Wolperndorf, der in der Verwaltung Wege erledigt, zweifelt hingegen am Sinn einer Fusion des Wieratals, mit der – wie er sagt – „Pleitegemeinde“ Nobitz. „Das ist ganz großer Quatsch. Das wird wie in Sibirien, ein riesiges Gebilde mit wenigen Leuten. Dazu wird so vor allem Altenburg geschwächt. Dabei ist die Stadt unser Zentrum, das gestärkt werden sollte.“ Wenn überhaupt, dann sollte doch alles nach Altenburg gehen und dort eine große Verwaltung für alle Orte aufgebaut werden. Das wäre besser und würde an seiner Identität nichts ändern. „Denn Wolperndorf bleibt ja trotzdem Wolperndorf.“

Derweil findet ein Pensionär aus Beiern, dass die Gefahr eines Identitätsverlustes bestehe. „Vor rund 150 Jahren war Niederhain im Kreis die größte Gemeinde. Es gab Betriebe und Fabriken und viel Arbeitsplätze. Heute gibt es gar nichts mehr – nur noch ein paar Handwerker, die aber bestenfalls einen Mitarbeiter haben.“ Bei einer Fusion mit Nobitz könnte Niederhain dann vollends in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.

„Ich habe natürlich keine Ahnung, ob es uns als Nobitzer besser oder schlechter gehen wird. Angst davor habe ich aber in keinem Fall“, meint eine Niederhainer Rentnerin. Sie vertraut auf ihren Bürgermeister, dass er das Beste erzielen werde. Und dann könne es nicht schlechter werden, findet sie

Von Jörg Reuter