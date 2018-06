Nobitz

Am Mittwoch gegen 15.10 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei in Nobitz anrücken. Dort war ein Baum gekippt und in der Stromleitung gelandet. Der Stromversorger sowie der Bürgermeister wurden informiert, der Bereich entsprechend abgesichert. Personen kamen nicht zu Schaden, teilte die Polizei mit.

Von KW