Nobitz

Am Donnerstag wurde ein 18-Jähriger gegen 14 Uhr dabei erwischt, wie er aus einem Geschäft in der Altenburger Straße in Nobitz ein Fernsehgerät entwenden wollte. Der junge Mann konnte von einem Zeugen festgehalten werden. Daraufhin warf er den Fernseher in Richtung des 33-jährigen Zeugen.

Der Mann blieb unverletzt und konnte den Dieb an hinzugerufene Polizeibeamte übergeben. Gegen den 18-Jährigen wurden entsprechende Anzeigen erstattet, teilte die Polizei mit.

Von HS