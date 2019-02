Nobitz

Gemeinderatssitzungen in Nobitz sind derzeit kein Ponyhof. Inklusive nicht öffentlichem Teil tagte das Gremium am Mittwoch beinahe vier Stunden. Im öffentlichen Teil mussten unter anderem Bauleistungen im Gesamtwert von circa 2,5 Millionen Euro beschlossen werden.

Fördermittelgeber soll 100 Prozent tragen

Dazu stellte etwa der beauftragte Planer die Maßnahmen zur Instandsetzung des Ablaufs Wilchwitzer Teiche und des Oberleuptener Wassers vor. Für beide Projekte liege momentan die Genehmigungsplanung beim Fördermittelgeber. Mit einer positiven Antwort und der Zusage, 100 Prozent der Kosten zu übernehmen, werde im März gerechnet. Passiert das, dann könnte nach einer Ausschreibung im Mai mit beiden Baustellen begonnen werden.

Sowohl in Wilchwitz als auch in Nobitz sind die Arbeiten an den zumeist verrohrten Wasserläufen Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden und bewegen sich mit rund 320 000 Euro beziehungsweise reichlich 340 000 Euro in einem ähnlichen finanziellen Rahmen. „Ziemlich enttäuscht sind wir, dass unsere fachlichen Argumente beim Fördermittelgeber nichts gezählt haben und nur eine Reparatur voll gefördert wird, nicht der sinnvollere Ersatzneubau“, informierte Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD), bevor der Gemeinderat die Planungen einstimmig billigte.

Bachsanierung und Fuchs-Bau werden teurer

Dass der Fördermittelgeber mitspielt, davon wird auch bei der Instandsetzung des Bronshainer Bachs in Zürchau ausgegangen. Denn die Planung und der Bau verteuern sich um über 71 000 Euro, was der Gemeinderat mehrheitlich abnickte. Mitbeschlossen ist der Zusatz: „Die benötigten Mittel in Höhe von 460 150 Euro für das Haushaltsjahr 2019 werden bis zum Vorliegen des geänderten Fördermittelbescheides und des beschlossenen Haushaltsplans 2019 vorerst aus der Rücklage entnommen.“

Größer sind die Unsicherheiten bei der Finanzierung des geplanten Neubaus des Vereinsheims Fuchs in Ehrenhain. Das wurde zur Ratssitzung deutlich. Um die Kosten in den Griff zu bekommen, wurde bereits das Gebäude geschrumpft. Jedoch hätten die dafür nötige Planung und die Kostensteigerung in der Baubranche die Einsparung nahezu egalisiert. Über 800 000 Euro Eigenanteil könnten auf die Gemeinde zukommen. Was rund 100 000 Euro mehr wären als gewünscht. Auch in diesem Fall erwartet die Kommune in den kommenden Wochen eine Antwort vom Fördermittelgeber.

Von Jörg Reuter