Wo einst Autos über holpriges Kopfsteinpflaster rumpelten, ist nun eine glatte Bitumendecke. In Rositz wurde ein Teil der Kreisstraße 86 in Zechau wieder für den Verkehr frei gegeben. Rund 2,6 Millionen Euro kostete das in 13 Monaten realisierte Projekt, an dem neben Gemeinde und Landratsamt auch der ZAL beteiligt war.