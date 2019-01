Nobitz

Inzwischen ist Nobitz mit 100,37 Quadratkilometern die flächenmäßig größte Kommune im Altenburger Land. Mit der wachsenden Zuständigkeit der Verwaltung steigen naturgemäß auch die Herausforderungen für 2019. Die OVZ sprach darüber mit Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD).

Bereich Wirtschaft

„Die zentrale Herausforderung ist die Vermarktung unserer freien Gewerbeflächen.“ Etwa die Hälfte sei noch zu haben. Doch Läbe betont, dass es jetzt nach dem erfolgreichen Vorjahr auf hohem Niveau weitergehe. Nach der Ansiedlung des Bestatters Segenius (die OVZ berichtete) gebe es derzeit drei weitere Firmen, die kurz davor stehen, sich in Nobitz niederzulassen. Namen könne er noch keine nennen, so Läbe. Auch die 2018 gestartete Nobitzer Joboffensive sei ein Erfolg gewesen, findet der Bürgermeister, räumt aber ein, dass sich der Erfolg schwer messen lasse. „Es ist nicht so, dass ich sagen könnte, es wurden 20 Stellen vermittelt.“ Denn die Verwaltung erfahre in der Regel nicht, wenn offene Stellen besetzt wurden. „Aber wir haben inzwischen ein gut funktionierendes Netzwerk geschaffen.“

Bereich Hochwasserschutz

Als Herausforderung hier nennt der Bürgermeister als erstes Wilchwitz. Zwar ist an der Pleiße die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie für den Bau des Flutschutzes zuständig. „Aber es ist wichtig, dass das Projekt zügig umgesetzt wird. Und wir sind über einen Kanal mit im Boot.“ Dieser entwässere das Dorf, sei aber in schlechtem Zustand. Eine Vollsanierung hätte mit rund 600 000 Euro die Gemeinde jedoch überfordert. „Wir wollen deshalb erst einmal nur die Wurzeln aus dem Kanal fräsen.“ Für fast 320 000 Euro soll aber bis Juli 2019 in Wilchwitz der Ablauf der Teiche repariert werden. Die Planung liegt am Mittwoch dem Gemeinderat zum Beschluss vor. Genau wie die Auftragsvergabe samt Änderung der Finanzen für den Abschluss der Sanierung des Bornshainer Bachs. „Was ich sehr schlecht verdaue, ist, dass wir bei der Mühle in Saara nicht weiterkommen. Wir bekommen die Immobilie nicht in unser Eigentum, können deshalb nichts machen. Das ist eine vertane Chance.“

Bereich Bau

Die Herausforderung dort sei das größte Projekt der Kommune in diesem Jahr: der Neubau des Vereinsheims Fuchs in Ehrenhain. „Bis Jahresende müssen wir 70 Prozent der Leistungen abrechnen und wir dürfen den Eigenanteilrahmen von 700 000 Euro nicht überschreiten.“ Das sei alles in allem ein sportliches Programm, auch weil der alte Fuchs vorm Baustart noch abgerissen werden muss. Zudem soll die Vereinsarbeit parallel in einer Containerunterkunft weiterlaufen.

Bereich Verwaltung

„Um den Herausforderungen zu begegnen, haben wir gerade intern die Verwaltung neu organisiert und versucht die Mitarbeiter so einzusetzen, dass es für jeden passt.“ Außerdem sei eine neue Mitarbeiterin eingestellt worden und zwei weitere treten am 1. Februar ihren Dienst an. „Eigentlich sollte ja durch die Gebietsreform Personal eingespart werden, aber bei den Aufgaben, die anstehen, ist das nicht machbar.“ Denn: Im Wieratal seien über Jahr Dinge liegengeblieben, die nun erledigt werden müssen. Die Gemeinde hat sich um 57 eigene Gebäude zu kümmern. Das Förderprogramm zur Dorferneuerung muss bearbeitet werden. Und auch das Verwalten der Gemeinden Langenleuba-Niederhain und Göpfersdorf sei als Herausforderung zu bezeichnen, meint Läbe.

Von Jörg Reuter