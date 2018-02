Nobitzer Gemeinderat tagt im Eilzugtempo

Nobitz. Im zügigen Tempo hatte der Nobitzer Gemeinderat alle Beschlüsse auf seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch im öffentlichen Teil durchgezogen. Ohnehin ging es vordringlich nur um Formalien.

Beispielsweise bei der finanziellen Förderung durch die Gemeinde für den Verein Schalmeien Ehrenhain. In einem Beschluss aus dem Jahr 1999 ist eine festgeschriebene pauschale Unterstützung für die Musiker vorgesehen. „Was aber nicht mehr zeitgemäß ist, weil andere Vereine in der Regel durch die Gemeinde unterstützt werden, wenn konkrete Ausgaben vorliegen und per Rechnung nachgewiesen werden“, so Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD). So verfahre man übrigens schon seit 2013.

Der Altbeschluss aus 1999 wurde letztendlich ebenso vom Gremium kassiert, wie ebenso einmütig die Genehmigung für den Antrag eines im Ortsteil Klausa angesiedelten Unternehmens, ein in Eigenregie seit 2016 betriebenes Blockheizkraftwerk zu entdrosseln, um dessen Ausstoß an elektrischer Energie von 385 kW auf 400 kW zu steigern. „Normalerweise hätte diese Beschlussvorlage nur durch den Bauausschuss gemusst. Aber weil die Zeit wegen bestehender Fristen so knapp war, ging er durch den Gemeinderat, wo das Projekt einstimmig befürwortet wurde.“

Zudem machte das Gremium einem privaten Investor den Weg frei, der plant, auf einem 11 000 Quadratmeter großen Areal eines alten und maroden wie ungenutzten Vierseithofes in Hauersdorf am Dippelsdorfer Weg Wohngrundstücke für junge Familien zu errichten. „Alles in allem sind dort elf solcher Grundstücke geplant, die mit ein- bis zweigeschossigen Einfamilienhäusern bebaut werden sollen“, informierte Läbe. Solche Flächen werden dringend gesucht. Denn derzeit sind solche Flächen gerade im ländlichen Raum sehr rar.

Von Jörg Wolf