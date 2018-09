Nobitz

Im Hauptamt sind sie schon eingetroffen – die neuen Namensschilder für insgesamt 16 Straßen in den Ortsteilen der Nobitzer Großgemeinde. „Insgesamt sind das 46 Stück, die einheitlich mit weißem und reflektierendem Schriftzug auf blauem Grund gefertigt sind“, erklärt der Nobitzer Hauptamtsleiter Ralf Graichen. „Die Umbenennung von Straßen wurde erforderlich, um nach dem Beitritt von Ziegelheim, Frohnsdorf und Jückelberg auftretende Namensdopplungen zu vermeiden“, so Graichen. Zumeist wurden in den beigetretenen Ortsteilen anfallende Namensdopplungen durch neue Bezeichnungen beseitigt – in einem Fall war eine Verbindung auf dem Territorium der Altgemeinde betroffen. Alles in allem kosten die neuen Schilder um die 1200 Euro. „Rechnet man noch weitere Kosten hinzu, die für neue Masten anfallen könnten, werden es rund 1500 Euro.“

Alte Schilder bleiben vorerst hängen

In der kommenden Woche sollen die Schilder an den betroffenen Stellen durch Mitarbeiter des Bauhofes montiert werden. Die alten Namen bleiben aber für eine Übergangszeit von etwa einem Jahr vor Ort, werden nur gut sichtbar durchgestrichen, damit sich jeder an die neuen Namen gewöhnen kann. Ortsteile, die bislang noch gar keine Straßennamen hatten, wie etwa Wolperndorf, sind ebenfalls mit Straßenbezeichnungen versorgt worden. So gibt es jetzt zum Beispiel den Wolperndorfer Ring.

Auch Hausnummern werden verändert

„Gleichzeitig haben wir in den verschiedenen Ortsteilen die Hausnummern sortiert. Bislang war es ja so, dass der, der sein Haus als erster baute, die Nummer eins bekam, und die nächsten Bauherren die jeweils folgenden Hausnummern, was zu einem ziemlichen Durcheinander bei den Zahlenfolgen führte“, erklärt Graichen. Und rät allen Hauseigentümern, die übrigens aus eigener Tasche für die neue Nummer aufkommen müssen, parallel über eine gewisse Zeit ebenso die alte Nummer am Haus durchgestrichen zu belassen, damit sich jeder an die Neuordnung gewöhnt.

Gemeinde schreibt Ausweise kostenlos um

Übrigens: Das Umschreiben der Adressen in den Personalausweisen ist auf der Gemeinde kostenlos. „Welche Gebühren allerdings bei anderen Ämtern dafür anfallen könnten, beispielsweise bei den KFZ-Zulassungen, können wir nicht sagen und auch nicht beeinflussen“, schränkt Graichen ein.

Als nächstes sollen neue Ortseingangs- und -ausgangsschilder angeschafft und aufgestellt werden. Aber das sei eine gemeinsame Aufgabe von Gemeinde, Landkreis und Freistaat, je nach Zuständigkeit für die Straßen.

Von Jörg Wolf