Flemmingen

Nach der Fusion der Gemeinden Ziegelheim, Frohnsdorf und Jückelberg mit Nobitz zum 1. Juli waren nun die Bürger der Dörfer aus dem Wieratal zur ersten Einwohnerversammlung eingeladen. „Es gab einige Anfragen und Probleme, deshalb wollen wir heute hier Rede und Antwort stehen, dass am besten nichts hochkocht“, sagte Nobitz’ Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD) zur Begrüßung der rund 40 Einwohner.

Nicht zustellbare Briefe

Hauptärgernis der Anwesenden war die Umstellung der Adressen samt teils neuen Straßennamen und Hausnummern. Diesbezüglich wurde der Vorwurf erhoben, die Bürger seien nicht beteiligt gewesen. Es sei alles so hoppla hopp gegangen und nun gibt es Unannehmlichkeiten, weil Briefe als nicht zustellbar zurückgehen, Banken und Versandhändler Probleme machen. Unter anderem mit dem Verweis auf die DIN 5008, die regelt, wie Adressen aussehen sollen, auf die Aufrufe im Landkurier, um Vorschläge für Straßennamen zu unterbreiten, und auf die Vorschrift, dass in einer Kommune kein Straßenname zweimal vorkommen darf, konnten Verwaltung und Bürgermeister zur Bürgerversammlung das Gros der Sorgen zerstreuen.

500 000 Euro für die Feuerwehr

Eine andere Frage war, wie die knapp 1,5 Millionen Euro Hochzeitsprämie ausgegeben werden, ob wirklich nahezu alles in die Feuerwehren fließt. Es werde wohl gut ein Drittel davon gebraucht, um die Wehren der Gemeinde auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen, hieß es dazu. „Manche Kameraden müssen in 25 Jahre alten Schuhen ausrücken“, beschrieb Läbe, der darauf verwies, dass alles, was offiziell für Feuerwehren zugelassen sei, sündhaft teuer ist. Schuhe etwa gebe es kaum unter 180 Euro. Darüber hinaus würden Mittel aus der Hochzeitsprämie auch in die Kindergärten in Frohnsdorf und Ziegelheim fließen. Aber immer nur – egal ob Kita oder Feuerwehr – für geförderte Maßnahme als Eigenanteil, denn so könne der Betrag zum Wohl der gesamten Gemeinde vervielfacht werden.

Von Jörg Reuter