Altenburg

Auch wenn der Sommer jüngst einen kühlen Dämpfer bekommen hat: Die Freibadbilanz dieses Jahr kann sich sehen lassen. Obwohl die Saison noch nicht zu Ende ist, ist die Zahl der Schwimmer und Planscher bereits deutlich größer als im Vorjahr. 2017 konnten insgesamt 32 727 Nutzer verbucht werden. Vor wenigen Tagen begrüßte der Bäder-Chef des Südbad-Betreibers Ewa, Oliver Heber, bereits den 40 000. Gast in dieser Saison. Brita Helsinger aus Nobitz war die Glückliche – und überrascht vom unerwarteten Blumenstrauß. Fast täglich zieht sie ihre Bahnen im Altenburger Freibad. Auf die Frage, was sie an der Einrichtung besonders mag, antwortete sie spontan: „Das familiäre Verhältnis zum Personal und die vielen Freundschaften, die hier bei unzähligen Besuchen entstanden sind“, teilte die Ewa mit. Neben dem Strauß überreichte Oliver Heber ihr auch eine Zehnerkarte fürs Altenburger Hallenbad.

Doch die kann erst mal noch liegenbleiben. „Das Freibad bleibt noch bis 16. September geöffnet, sofern sich nicht dauerhaft kühles Wetter durchsetzt“, sagte Heber auf Anfrage. Zu welchen Uhrzeiten das Bad in den nächsten drei Wochen zugänglich ist, soll am Montag unter anderem mit Blick auf die Wetterprognose entschieden werden.

Fest stehe, dass das Hallenbad zum 10. September geöffnet wird. Bis dahin laufen dort noch Bauarbeiten, die dem Publikumsverkehr im Wege stehen.

Von OVZ