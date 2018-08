Garbisdorf

Das Filmcamp, das in diesem Jahr seine 7. Auflage erlebte, ist inzwischen aus dem Programm des Kunst- und Kulturgutes Quellenhof in Garbisdorf nicht mehr wegzudenken. Höhepunkt war auch diesmal die Präsentation des Ergebnisses im Beisein der Eltern am letzten Abend.

„Noch einmal bitte“, tönt es aus dem abklingenden Applaus von Eltern, Familienangehörigen und Freunden der Teilnehmer. Workshopleiter Manuel Kressin , der Schauspieldirektor der Theater & Philharmonie Thüringen, Maik Langer (altenburg.tv) und Gastgeber Klaus Hiller freut’s. Und schon erobern „Die Seltsamen“ zum zweiten oder dritten Mal die Leinwand.

Mischung aus Horror und Mystery

Eigentlich sollte es in diesem Jahr um Superhelden gehen, aber die acht Teilnehmer entschieden sich für eine Mischung aus Horror, Phantasy und Mystery. Hätte Manuel Kressin in seinem Drehbuch alle Ideen verarbeitet, wäre wohl ein sehr verwirrender und teurer Horror-Schocker in Spielfilmlänge herausgekommen. Deshalb steuerte er feinfühlig das „Aussieben“. Auch Produzent und Kameramann Maik Langer musste der kindlichen Fantasie in puncto zeitliche und technische Realisierbarkeit Grenzen setzen. Aber mit dem von Kressin präsentierten Drehbuch für einen Mystery-Kurzfilm waren alle zufrieden, und die Rollen für normale und Spuk-Kinder wurden verteilt.

Aus Bockmist wird Bullshit

Klar war, den unheimlichen Erzieher musste Betreuer Joe Lucas Starkloff spielen. Nicht etwa, weil er tatsächlich unheimlich wirkte, sondern weil der 18-jährige Schüler des Spalatin-Gymnasiums reichlich Theatererfahrung einbringen konnte. Nachdem auch die Aufgaben am Filmset hinter der Kamera verteilt waren, startete die erste Leseprobe. Dabei durften sich die Jungschauspieler noch die eine oder andere Formulierung mundgerecht übersetzen – so wurde beispielsweise aus Bockmist Bullshit.

Drehplan muss geändert werden

Und Bullshit war auch das Wetter, regenfrei blieben nur der erste und der letzte Camp-Tag, und so musste der Drehplan immer wieder geändert und auch so manches improvisiert werden. Also wurde die nächtliche Zeltszene kurzerhand in den Aufenthaltsraum verlegt: Wer sagt denn, dass Zelte im Boden verankert werden müssen? Balken und Möbel sind fast genauso gut!

Noch einmal bitte

Dass Drehzeit trotz allem Spaß dabei auch ziemlich anstrengend sein kann, war den „Wiederholungstätern“ Vincent, Klara, Kurt, Tom, Moritz und Luis klar, Samuel und Cecile lernten das schnell. Denn der meistgebrauchte Satz von Regisseur Kressin war: „Und noch einmal bitte!“ Für Klara hieß das: fünfmal ins staubige Haferfeld rennen – erst für die normale Kamera, dann für die Luftaufnahmen der fliegenden Kamera der Drohne. Auch die Jungs brauchten für ihre Fußballszene Ausdauer und gute Kondition – genauso wie Regisseur und Kameramann, denn der Sonne war es während ihrer gnädigen Stippvisiten total egal, ob die Szene schon abgedreht „im Kasten“ war oder nicht.

War die Schokomund-Schminke noch da?

Richtig gruselig wurde es dann bei den Nachtaufnahmen am Lagerfeuer und im Keller. Gut, dass zumindest etwas Licht nötig war. „Spiel-Erleichterung“ für die „Spuk-Kinder“: Luis, Cecile und Klara konnten wenigstens immer mal mit der Zunge testen, ob ihre Schokomund-Schminke noch da war – die gab’s in den Geschmacksrichtungen Schlager-Süßtafel und Nutella. Das Kunstblut aus Ahornsirup und Lebensmittelfarbe an den Händen blieb jedoch aus gutem Grund ungetestet.Schließlich stand der Filmschnitt auf dem Programm. Beim Anschauen des Drehmaterials auf der großen Leinwand gab es viel zu lachen: „Ich hab ja gar keine Augen“, „Wie ich hier angerannt komme, voll witzig...“.

Keine Fragen bleiben offen

Wie wird daraus nun ein Film? Was schneidet man weg und wie etwas zusammen? Und was macht eine Szene gruslig? Kressin und Langer ließen keine Frage offen. Und was zum Beispiel Musik mit der Szene macht, in der die Camp-Regeln bekanntgegeben werden, erlebten auch alle sehr anschaulich mit Klaras Live-Vertonung am Klavier: Mal ernst und getragen, dann fröhlich und beschwingt.

Fazit der jungen Filmcrew: „Ganz schön viel Arbeit”. Und so war es auch klar, dass am Schnittpult nur ein Trailer und nicht der ganze Film fertiggestellt werden konnte. Währenddessen widmeten sich die Jungfilmer am letzten Camp-Tag trotz strahlenden Sonnenscheins wieder ihrer Leidenschaft für die Kartenspiele „Werwölfe“ und „Black Stories“. Auch die Tischtennisplatte wurde wieder so ausgiebig genutzt wie schon die ganze Woche in jeder freien Minute.

Super Verpflegung sorgt für Kondition

Für gute Kondition sorgte Silvia Wachsmuth mit ihrer super Verpflegung. Für die Wünsche ihrer jungen Gäste hatte sie immer ein offenes Ohr – und manchmal auch Kräuter aus dem eigenen Garten gegen Bauchweh.

Klaus Hiller, Vorsitzender des Landcineasten, freute sich, dass die Kinder trotz Regens eine tolle Zeit verlebt haben und alles so gut geklappt hat. Der Film zum Trailer wird zur Quellinale am 27. Oktober 2018 im ehemaligen Thüringer Hof Premiere haben.

Alle wollen wiederkommen

Fazit: Es war eine tolle Ferienwoche und alle wollen wiederkommen. Die Eltern freut’s: Sie halten die erste Ferienwoche in den Sommerferien 2019 frei.

Der Trailer „Die Seltsamen“ ist auf dem Youtube-Kanal der Landcineasten Garbisdorf und auf ihrem Facebook-Account zu sehen. Und hier:

Von Alexa Dreesmann