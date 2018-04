Uwe Müller stellte in den 1980er-Jahren einen Ausreiseantrag. Er siedelte in die Bundesrepublik über, kaufte sich eine Videokamera und entwickelte sich vom Hobby-Kameramann zum renommierten Tierfilmer. Seit den 90er-Jahren dreht er überall auf der Welt für die BBC, die ARD, das ZDF oder National Geographics und heimste zahlreiche Preise ein. Arte zeigt am Mittwoch sein jüngstes Werk.