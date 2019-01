Altenburg

Im kommenden Juli blicken die Nachwuchsabteilungen des Technischen Hilfswerkes aus ganz Deutschland gen Thüringen. Denn hier im Freistaat, konkret in Rudolstadt, wird im Sommer 2019 das nur alle vier Jahre auf dem Programm stehende Bundesjugendlager des Technischen Hilfswerkes ( THW) stattfinden. „Diesmal war unser Landesverband Sachsen/ Thüringen mit Sitz in Altenburg dran. Und wir freuen uns schon darauf“, sagt der Altenburger THW-Ortsbeauftragte Ronald Reiß.

Selbstverständlich werden sich auch Mitglieder des Altenburger Ortsverbandes in die Vorbereitung und Durchführung des großen Treffens einbringen. „Und eine Abordnung unserer derzeit 18 Junghelfer im Alter ab zehn Jahren wird auch beim Bundesjugendlager mit von der Partie sein und dort ein unvergessliches Erlebnis haben. Denn dieses Bundestreffen wird 2019 der Höhepunkt schlechthin“, ist Reiß überzeugt.

Altenburger Junghelfer beim Bundestreffen

„Leider wird unsere Nachwuchsabteilung nicht aktiv am Bundeswettbewerb teilnehmen, der in Rudolstadt in das Treffen eingebunden ist. Denn dafür qualifizieren sich nur jene Ortsverbände, die im Landesausscheid siegreich waren, was wir nicht geschafft haben“, so der 53-Jährige, der in Altenburg seit 19 Jahren das THW-Kommando führt.

Groll oder Wehmut schwingt da aber nicht mit. „Im Gegenteil. 2018 war für uns als Ortsverband zwar nicht das Jahr der besonders spektakulären Einsätze oder anderweitiger Ereignisse. Aber wir haben uns weiter als Ortsverband sowohl personell wie auch materiell stabilisieren können“, so Reiß.

Kinder ab sechs Jahren fehlen

So seien die 18 Mädchen und Jungen, die derzeit bei der THW-Jugend das Helferhandwerk erlernen, bereits die maximal mögliche Gruppenstärke. „Allerdings suchen wir noch eine speziell für die Bedürfnisse der sechs- bis zehnjährigen Junghelfer ausgebildete Kraft, die den Kleinen auf spielerische Weise die Lust am THW vermittelt. Deshalb haben wir auch erst Junghelfer ab zehn Jahren, obwohl rechtlich die Aufnahme ab sechs Jahren möglich ist.“

Konstante Mitgliederzahlen

Konstant stabile Mitgliederzahlen gebe es auch bei den Erwachsenen. „Aktuell liegen wir dort bei 35 ausgebildeten Mitgliedern. Abgänge wurden sofort durch Neuzugänge aus der THW-Jugend ausgeglichen“, berichtet der Ortsbeauftragte mit Blick auf das zu Ende gegangene Jahr. Mittlerweile findet sich in den Altenburger Helferreihen sogar ein Mitglied und Spezialist für Pumpen, der sich für Auslandseinsätze qualifiziert hat und dafür bereits einen Lehrgang in Italien besucht hat. „Künftig könnte es also durchaus passieren, dass bei Auslandseinsätzen das Altenburger Hilfswerk mit von der Partie ist. Das hat es bislang in der über 20-jährigen Geschichte unseres Ortsverbandes so noch nicht gegeben“, konstatiert Reiß ein wenig stolz.

Weitgehend abgeschlossen ist auch die technische Ausstattung des Ortsverbandes. „Zu 99 Prozent sind wir auf dem Idealstand.“ Im zurückliegenden Jahr sei die ohnehin schon komplette Ausstattung mit Fahrzeugen durch weiteres, kleineres technisches Gerät vervollständigt worden. „Dazu zählen beispielsweise eine Kettensäge und kleinere Pumpen.“

Bagger- und Tresorbergung im Kreisgebiet

Zu größeren Einsätzen im Bundesgebiet mussten die Hilfswerker aus der Skatstadt 2018 nicht herangezogen werden. „Vier eher unspektakuläre Einsätze hatten wir“, zählt Reiß auf. So musste von einem Bahndamm bei Nobitz ein weggeworfener Tresor geborgen werden, in Lödla galt es, einen Bagger zu sichern, der einzubrechen drohte. „Außerdem kamen wir zum Einsatz, um zweimal Telefonmasten zu sichern, die nach einem Unfall umzustürzen drohten.“

Auch das neue Jahr begann für die Altenburger Helfer entspannt. Zwar wurden unter anderem aus Sachsen und Thüringen THW-Einsatzkräfte angefordert, um bei den enormen Schneemassen in Bayern zu helfen, doch aus Ostthüringen kamen hier lediglich die Ortsverbände Gera und Rudolstadt im Einsatz.

Ein festes Miteinander pflegt das Altenburger THW übrigens mit den hiesigen Feuerwehren. „Es geht nur miteinander, nicht in Konkurrenz. Deshalb führen wir zum Beispiel gemeinsame Ausbildungen durch. Das ist letztlich ein Geben und Nehmen.“

Von Jörg Wolf