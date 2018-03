Numismatische und andere Schätze am Sonntag in Altenburg

Altenburg. Am Sonntag kommen wieder die Jäger seltener Schätze ganz auf ihre Kosten. Denn in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr laden die Altenburger Münzfreunde zur traditionellen großen Münzbörse ins Parkhotel am Großen Teich ein.

„Mittlerweile ist die Veranstaltung eine der letzten dieser Art in der gesamten Region“, sagt Vereinschef Klaus Uhlmann, der schon eine ganze Reihe von Raritäten bereit gelegt hat, die er am Sonntag anbieten will. Beileibe werden dann nicht nur historische Münzen im Angebot sein. „Getauscht oder angeboten werden auch Geldscheine, Notgeld, Orden und Ehrenzeichen, Ansichtskarten sowie Heimatliteratur“, so Uhlmann, der seit 30 Jahren dem Verein vorsteht.

Neben den Mitgliedern werden sich auch diverse Händler bei der Börse mit ihren Sortimenten präsentieren. Der aktuell zehn Mitglieder umfassende Verein bietet in diesem Zusammenhang auch eine kostenlose Bewertung und Begutachtung von Münzen sowie Medaillen an.

Übrigens: Neue Mitglieder sind im Verein jederzeit herzlich willkommen. Die Runde trifft sich jeden ersten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr im Parkhotel.

Von Jörg Wolf