OB-Kandidaten streiten um Ideen für Altenburg

Altenburg. Couragiert, kultiviert und durchaus schlagfertig hat sich das Kandidaten-Trio für das Altenburger Oberbürgermeister-Amt beim OVZ-Wahlforum präsentiert. Dabei lieferten sich André Neumann (CDU), Katharina Schenk (SPD) und Frank Schütze (parteilos) am Dienstagabend in der proppenvollen Music Hall einen verbalen Schlagabtausch quer durch den kommunalen Themengarten. Das Interesse am einzigen öffentlichen Aufeinandertreffen aller Bewerber vor der Wahl am Sonntag war so groß, dass kurzerhand auch draußen eine Lautsprecherbox aufgestellt wurde und rund 30 der mehr als 300 Besucher das Forum im Freien verfolgten.

Nach kurzer Vorstellungsrunde fühlten die OVZ-Redakteure Kay Würker und Jens Rosenkranz den Kandidaten bei den Themen Integration von Flüchtlingen, Bauland/Wohnen, Entwicklung von Altenburg-Nord und lokale Wirtschaft auf den Zahn. Im Anschluss galt es für die Bewerber, Leser-Fragen, etwa zu Ideen für solidarisches Zusammenleben in Altenburg, zu beantworten. Während dies für Schütze aufgrund vieler Wirtschaftsflüchtlinge ohne berufliche Perspektive fast unmöglich erscheint, mahnte Neumann menschliches Miteinander an: „Streiten Sie um Themen, aber pflegen Sie einen fairen Umgang.“ Schenk sieht sozialen Kitt im zu stärkenden Vereinswesen, im Sport und bei den Kleingärtnern.

Zum Schluss durften sich die Kandidaten gegenseitig befragen, worauf Neumann verzichtete, weil er „keinen von beiden wählen“ will. Schenk wollte von Neumann wissen, warum man sich beim Haushalt nur enthalten habe. Den Fehler gestand er ein, meinte aber, dass sich wegen einer fehlenden Mehrheit am Ergebnis nichts geändert hätte. Schütze fragte, warum Neumann sein Programm nicht schon längst umgesetzt habe. Das begründete der CDU-Mann mit den Grenzen des Ehrenamts: „Gegen den OB mit einer 400-Mann-Verwaltung anzustinken, wird euch nicht gelingen.“

Integration von Flüchtlingen: Rückführung, Hilfe für Vereine, Busbegleiter In Bezug auf seinen Slogan „Schütze Dein Altenburg“ wurde Frank Schütze gefragt, vor wem oder was er die Skatstadt schützen wolle. „Ich wehre mich dagegen, dass Wirtschaftsmigration als Politikflucht verkauft wird“, so der parteilose Kandidat vom Bürgerforum. Eine durch Migranten ansteigende Kriminalität will er ebenso vermeiden wie den Umstand, dass sich Einwanderer „in Sozialsystemen festsetzen, die nicht eingezahlt haben“. Daneben geht es ihm darum, „Kosten der Migration“ transparent zu machen, eine Vermögensprüfung für Migranten einzuführen und Nicht-Kriegsflüchtlinge zurückzuführen. Katharina Schenk unterstrich, dass es gemeinsame Aufgabe aller sei, Flüchtlinge zu integrieren. Ihr gehe es darum, dass sich Altenburger „in allen Stadtteilen sicher bewegen können und wohlfühlen müssen“. Erreichen will die SPD-Kandidatin das, indem Vereine und Initiativen, die Integrationsarbeit leisten, unterstützt und finanziell abgesichert werden. Mit berechtigten Problemen will sie offener umgehen, positioniert sich aber klar gegen „Hass und Hetze“ und möchte Flüchtlingen in anderen Stadtteilen als Nord Wohnungen anbieten. André Neumann stutzte Schütze zurecht, indem er auf den komplett öffentlichen Haushalt der Stadt verwies und darauf, dass der Einfluss des OB begrenzt ist: „Sie werden keine Leistungen kürzen und keine Vermögensprüfung einführen.“ Eine Konzentration der Flüchtlinge in Nord darf laut CDU-Bewerber nicht passieren. Ursache war für ihn die fehlende Kommunikation zwischen OB und Landrätin, die er besser machen möchte. Zudem plädiert er für Sicherheitspersonal in Bussen und will das mit der Thüsac besprechen.

Bauland/Wohnen: Zwischen Eigenheimen und Mietern Fünf Grundstücke kann Altenburg Häuslebauern derzeit anbieten. Vor diesem Hintergrund fragt sich, wie der Bedarf künftig gedeckt werden soll. Dafür hat CDU-Kandidat André Neumann einige Ansätze: Flächentausch mit der Landesentwicklungsgesellschaft, Erstellen von Quartierskonzepten und Gespräche mit Eigentümern über Abrisse und Verkäufe sowie Umnutzung leerer Kleingärten. Mit seiner Antwort auf die Frage, warum er immer davon spreche, dass dies „die Stadt“ tun müsse, sorgte Neumann für Raunen in den Reihen: „Ich rede schon in der Zukunft, dass ich schon gewählt bin.“ Konkrete Plätze konnte er jedoch nicht nennen, meinte aber, man müsse zuerst beim Wegzug ansetzen. Die Vision der Wohnstadt teilt Frank Schütze nicht. „Wenn die Gemeinden im Speckgürtel von Leipzig es nicht schaffen zu profitieren, warum sollten Leute dann noch weiter fahren“, fragt er und will zuerst den Wegzug stoppen. Ansonsten plädiert er dafür, ungenutzte Immobilien „rechtlich sauber abzureißen und dort neu zu bauen“. Dem widersprach Katharina Schenk und verwies auf Kommunen wie Taucha und Markkleeberg, die sehr wohl profitierten. „Die anderen Städte sind nur nicht so schön“, sagte sie und sieht deshalb große Chancen für Altenburg als Wohnstadt, auch wenn sie selbst drei Monate auf Wohnungssuche war. „Aber wir müssen weg vom Häuslebauer. Mieter bieten große Potenziale.“ Dabei erteilte sie Neumanns Plänen, 800 bis 1200 Menschen in der Innenstadt anzusiedeln, eine Absage und setzt dort auf Freisitze und Feste: „Da kann man schlecht sagen: Zieht dahin, wo jedes Wochenende der Bär steppt.“

Entwicklung Stadtteil Nord: Bessere Kommunikation, mehr Beteiligung Wie weiter mit Altenburgs größtem Stadtteil Nord? Das wollten die Moderatoren auch von Katharina Schenk wissen und rissen sie aus ihrer mehrminütigen Schilderung vom Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Prompt fingen sie sich eine Watsche: „Der Plan basiert bei mir immer auf einer klaren Analyse – die trage ich hier vor und dann geht’s weiter“, sagte die SPD-Frau und sorgte damit für Leben im Publikum. Als größtes Problem identifiziert Schenk die bisher unklare Kommunikation der Stadt mit den Bewohnern und verspricht, das zu ändern. Für sie sei Nord ein Wohnstandort, in dem nicht nur abgerissen werden dürfe, sondern im Dialog mit den Bewohnern neu gestaltet werden müsse, etwa durch das Abtragen einzelner Etagen. So könne dort attraktiver Wohnraum für Familien entstehen, der wegen der Nähe zum Bahnhof auch für Zuzügler interessant sei. Von dem Ergebnis ist André Neumann nicht weit entfernt, auch wenn der Weg beide trennt. Will er doch Nord und Südost mit Ortsteilräten ausstatten und gemeinsam mit den Bewohnern weiter entwickeln. „Das ist mehr Demokratie, mehr Bürgerbeteiligung.“ Man könne einen Stadtteil nicht komplett aufbauen, „aber Blocks abreißen und sanieren“. Auch Eigenheime sieht er als Option. Vor allem wollen die Bewohner, dass man das Image von Nord aufwerte. Die Idee der Ortsteilräte lehnt Frank Schütze ab. „Das ist der Versuch, diese zwei Stadtgebiete zu separieren, weil sich abzeichnet, dass sie Problemviertel werden“, so der parteilose Bewerber, der dadurch „erhebliche Ausgaben“ für die Stadt sieht. Er will vor allem verhindern, dass Nord „wegen Müll, Leerstand und Verwahrlosung“ eine „ghettoartige Wohnsiedlung wird“.

Lokale Wirtschaft: Hilfe für Firmen, Ansiedlungen und Digitales Beim Thema Wirtschaft holte Frank Schütze zum Rundumschlag aus. „In den vergangenen 25 Jahren haben die Kommunalpolitiker an entscheidenden Stellen verschlafen, Altenburg mit einem Autobahn-Anbinder zu versehen“, sagte das Mitglied des Bürgerforums, was ihm viel Applaus brachte. Zudem sei der Mittelstand oft alleingelassen worden, sehe sich als „Zahlmeister“. „Es gab höchstens Anrufe, wenn die Steuern fällig waren.“ Er will für Belebung sorgen, indem „städtische Aufträge in viele kleine Lose“ aufgeteilt werden, „so dass regionale Firmen zum Zug kommen“. Katharina Schenk hingegen hält die Autobahn-Debatte für rückwärtsgewandt und will sich stärker dem „Klein- und Mittelstand jenseits des produzierenden Gewerbes“ zuwenden. Damit meint die Sozialdemokratin „kreative Arbeit, Text, Design und Internet“. Deswegen müsse man das Breitband-Netz stärken. „Die neue Autobahn ist digital.“ Außerdem solle man sich stärker mit dem Landkreis in der Schweiz präsentieren, weil man dort bisher nicht im Fokus stehe, die Schweizer aber nach einem „EU-Standbein“ suchen. Das kann man machen, sagte André Neumann, setzt ansonsten aber auf andere Dinge. Der Christdemokrat will sowohl die große Wirtschaftsförderung für Ansiedlungen stärken als auch ansässige Unternehmen fördern. Dazu zählt die Belebung der Innenstadt durch einen City-Manager, der Bürokratie abbaut und Fördermöglichkeiten aufzeigt und die Händler einbezieht. Ziel: der samstägliche Familienausflug ins Zentrum. Außerdem will der VW-Angestellte sein berufliches Netzwerk nutzen, um „ein bis zwei Mittelständler anzusiedeln“.

Von Thomas Haegeler