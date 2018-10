Mit Lederhosen und Dirndl, Haxe und Maßkrug wurde am Samstagabend auch im Altenburger Land zünftig Oktoberfest gefeiert. In den Festzelten in Mehna und Serbitz feierten hunderte Besucher. Für Stimmung sorgten Showeinlagen, Live-Musik und Partyhits vom Band.