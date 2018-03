OB-Referentin Schenk vertritt künftig Pressesprecher

Altenburg. Katharina Schenk übernimmt zusätzlich zu ihrer Funktion als persönliche Referentin von Altenburgs Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) weitere Aufgaben. Wie der Rathauschef auf OVZ-Nachfrage bestätigte, wird die 30-Jährige künftig Pressesprecher Christian Bettels vertreten, wenn dieser krank oder im Urlaub ist. Die Position als stellvertretende Rathaussprecherin sei allerdings keine Beförderung, erklärte Wolf. „Es ändert sich auch nichts an der Vergütung oder ihrer Eingruppierung.“

Hintergrund sei vielmehr der Ruhestand einer Kollegin in der Wirtschaftsförderung, die durch Bettels bisherige Stellvertreterin Silke Arnold ersetzt werden soll, so Wolf weiter. Zudem übernehme Schenk Aufgaben in der Arbeitsgemeinschaft Erinnerungskultur von seinem bisherigen persönlichen Referenten Christian Repkewitz, der weiter erkrankt sei. „Dort muss es vorangehen“, begründete er diesen Schritt. Dass die neue Position eine Vorsorgemaßnahme für den Fall einer Wahlniederlage Schenks ist, wies Wolf entschieden zurück. „Da ist auch nichts Parteipolitisches dahinter, sondern nur eine Ruhestandsregelung.“

Die SPD-Frau will Altenburgs Oberbürgermeisterin werden. Ein Fakt, der in der Vergangenheit von politischen Gegnern zum Teil heftig kritisiert worden war. Die Kritik ging bis hin zum Vorwurf des Wahlkampfs auf Kosten der Steuerzahler. Ähnliche Vorwürfe hatte es bereits zur Einstellung der 30-Jährigen als persönliche Referentin Anfang Oktober 2017 gegeben.

Von Thomas Haegeler