OB will Altenburger Herzog-Denkmal nicht ausgraben

Altenburg. Seit fast 70 Jahren liegt es verschollen unter der Erde – und dort

soll es nun auch weiter bleiben: das Denkmal des vorletzten Altenburger Herzogs Ernst I. (1826 – 1908). Es war etliche Tonnen schwer und stand 17 Jahre im Agnesgarten des Schlosses. 1949 wurde es an Ort und Stelle vergraben. Das behaupteten zwei Zeitzeugen (die OVZ berichtete). Anlass für ihre Erinnerung war das Auffinden von fünf überlebensgroßen, allegorischen Figuren in der Erich-Mäder-Straße in diesem Jahr, die um das Herzog-Denkmal angeordnet werden sollten.

Aufgestellt wurde das Ensemble, mit dem die Altenburger ihren Herzog nach dessen Tode vor dem Theater huldigen wollten, jedoch nie. Ernst und seine sechs Liegenden landeten zunächst im Bauhof, ehe das Denkmal, allerdings nur mit der Herzog-Statue, am 13. November 1932 im Agnesgarten eingeweiht wurde. Es stand mittig und ziemlich nah an der halbkreisförmigen und mit Zinnen bewehrten Mauer, die den Hausmannsturm umschließt.

Nach dem Krieg wurde es beschädigt und auf Druck von Teilen der Bevölkerung entsorgt. Nach Meinung der beiden Zeitzeugen wurde es direkt im Agnesgarten vergraben, der Kopf zuvor allerdings noch fortgeschleppt.

Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) war über die Informationen der beiden Altenburger zunächst erfreut, später schwand seine anfangs erwachte Neugierde jedoch, obwohl er im Juni auf einer Pressekonferenz die Entdeckung der liegenden Figuren gewürdigt hatte. Eine Suche nach dem Herzog komme für ihn nicht infrage, sagte das Stadtoberhaupt nun der OVZ auf eine Anfrage. Gefunden werden würden doch höchstens Trümmerteile, nachdem bekannt geworden ist, dass das Denkmal ziemlich zerstört wurde. Wolf stelle sich deshalb die Frage, was eine Ausgrabung noch bringen soll. Zweifel hegt der OB auch am möglichen Fundort. Grabungen einer Altenburger Baufirma in den 90er-Jahren an dieser Stelle hätten bekanntlich nichts ergeben.

Falls der steinerne Ernst aber tatsächlich im Agnesgarten liegt und dort nun bleibt, wird sein Schicksal doch noch wahr. Das Denkmal, so vermerkte bereits der Altenburger Hauskalender 1932, „soll als Zeichen unverwandelbarer Altenburger Untertanentreue fortbestehen, von Jahrhundert zu Jahrhundert“. Freilich leider nun unter der Erde.

Von Jens Rosenkranz