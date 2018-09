Altenburg/Gera/Meuselwitz

Jeden Morgen gut informiert sein, eine kurze Auszeit nehmen und gleich noch eine Diskussionsgrundlage für die kommenden Stunden bei der Hand haben – Zeitunglesen macht’s möglich. In eigens eingerichteten Leseecken liegt an verschiedenen Schulen im Altenburger Land täglich die OVZ aus, wird von Kindern und Jugendlichen emsig geblättert. Dahinter steckt die OVZ-Abo-Patenschaft, in deren Zuge lokale und regionale Unternehmen, Institutionen und Privatleute ein oder mehrere Abonnements für Schulen und Bildungseinrichtungen übernehmen.

Nicht nur Lesespaß

Seit rund zehn Jahren gibt es dieses Patenschaftsmodell. Mit Start des neuen Schuljahrs geht es in eine neue Runde. Wobei es bei dem Engagement nicht allein um Lesespaß geht, wie Andrea Schappmann betont. „Es ist wichtig, dass sich die Schüler informieren und Wissen aus allen Bereichen aneignen können“, findet die Geschäftsführerin der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa), die das Altenburger Lerchenberggymnasium mit gleich zwei Abo-Patenschaften unterstützen. „Nur so kann sich die Jugend eine eigene Meinung bilden, mitreden und auch mitgestalten.“ Das gelte für internationale Themen ebenso wie für lokale Entwicklungen.

Orientierung in schnelllebiger Welt

In eine ähnliche Kerbe schlägt man beim Klinikum Altenburger Land. Für ihr Haus sei es überhaupt keine Frage, Schulen im Kreis mit einem Zeitungsabo zu unterstützen, teilt Sprecherin Christine Helbig mit. „Wir schätzen vor allem die Möglichkeit, regionale Nachrichten und kommentierte Hintergründe in die Schulen zu bringen.“

Gerade die zunehmende Welle von Fake-News und die immer schneller getaktete digitale Welt böten zahlreiche Fallstricke beim Nachrichtenkonsum. „Dem müssen wir den Wert der Nachricht entgegensetzen“, ist Helbig überzeugt. Der kluge Umgang mit Informationen gehöre inzwischen zur Allgemeinbildung von Kindern und Jugendlichen – die Abo-Patenschaft helfe dabei, die Informationsflut navigieren und einordnen zu können.

Das sieht auch Birgit Becker so. „Die gedruckte Zeitung bietet den Jugendlichen eine breite Palette an Themen“, findet die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera. „In der schnelllebigen digitalisierten Welt bietet sie auch einen gewissen Wiedererkennungswert.“ Und nicht zuletzt, so ihr Eindruck, werde über das gemeinsame Schmökern der Austausch zwischen den Jugendlichen gefördert.

Ehrliche Pausenbeschäftigung

Dass dem tatsächlich so ist, bestätigen unter anderem Maren Wittig, Fabienne Peißker und Isabell Schirmer. Die drei 15-Jährigen besuchen die 10. Klasse am Meuselwitzer Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium und nutzen die OVZ-Leseecke regelmäßig. „Zwar nicht jeden Tag, aber wenigstens zwei Mal die Woche – je nach Unterricht“, wie Fabienne lachend erklärt.

In der Lektüre sieht das Trio dabei nicht nur eine sinnvolle Pausenbeschäftigung. „Die Zeitung ist auch am ehrlichsten“, findet Maren. „Vieles im Internet ist oft nicht ganz richtig.“ Und Isabell schiebt mit Blick auf die aktuelle OVZ-Ausgabe hinterher: „Da steckt einfach mehr Aufwand drin, das wirklich Wichtige und Interessante.“

Das findet im Übrigen auch im Unterricht Verwendung, wie Schulleiterin Jutta Steinert bestätigt. Wann immer es sich anbiete, werden aktuelle Artikel im Klassenzimmer genutzt – egal ob Infos aus Amerika für den Englischunterricht oder Beiträge aus dem Bereich Wirtschaft für Sozialkunde. „Und ganz nebenbei stärkt die Zeitung auch noch die Lesekompetenz der Schüler“, so die Rektorin, die auch in Zukunft nicht auf die Abo-Patenschaft verzichten will. Nur einen Wunsch hätte sie: einen Paten, der noch eine zweite der sehr begehrten Ausgabe sponsort.

Unternehmen oder Institutionen, die Interesse haben, eine Abo-Patenschaft zu übernehmen, können sich per Mail an altenburg.redaktion@lvz.de oder an s.kretschmer@lvz.de wenden.

Von Bastian Fischer