Altenburg. So langsam wird es Zeit, die Tanzschuhe zu polieren, die Haartolle zu richten und den Petticoat aus dem Schrank zu holen. Beim OVZ-Pressefest am 12. August im Agnesgarten des Altenburger Schlosses werden die „Firebirds“ einheizen. Bereits im vergangenen Jahr sorgten die Vollblutmusiker mit ihrem Sound der 50er- und 60er-Jahre für ausgelassene Stimmung. Den ein oder anderen Gast hielt es nicht einmal mehr auf dem Boden, kurzerhand ging der ausgelassene Tanz auf Bänken und Tischen weiter. Die sieben Musiker aus Leipzig sind eben echte Hitgaranten.

„Was dem Publikum gefällt, kann man ruhig noch einmal anbieten“, findet OVZ-Regionalverlagsleiter Olaf Döring. „Deshalb haben wir die Firebirds nach dem grandiosen Erfolg 2016 für dieses Jahr erneut verpflichtet.“

Und damit nicht genug. Damit die Luft auf jeden Fall brennt, ist in diesem Jahr beim OVZ-Pressefest die Altenburger Musik-Union „Die Leimers“ als Vorband und Warm-up mit von der Partie. Die sieben Urgesteine der Altenburger Musikszene sorgen mit Cover-Songs von den Beatles, den Kinks, Carlos Santana, Creedence Clearwater Revival, den Byrds, Eric Clapton, Monkee und Deep Purple für Schwung.

Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung restlos ausverkauft. Deswegen heißt es jetzt: schnell sein und Karten sichern für dieses besondere Open-Air-Spektakel.

Karten gibt es in der OVZ-Geschäftsstelle am Markt 10. OVZ-Leser mit einer Abo-Plus-Karte erhalten Tickets im Vorverkauf für 10 Euro. Für alle anderen Interessenten gibt es die Karten für 12,50 Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.

Von Tatjana Kulpa