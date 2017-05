Altenburg. Thüringens Landesregierung will Eltern künftig finanziell entlasten. Ab Januar 2018 soll das letzte Kita-Jahr beitragsfrei sein. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf hat das rot-rot-grüne Kabinett am Dienstag beschlossen. Die OVZ hörte sich unter Altenburgern um, wie sie darüber denken:

„Ich finde das sehr gut“, lobt Sylvia Busch (31) den Beschluss. „Die Betreuung ist nämlich ganz schön teuer.“ Die junge Mutter von zwei Kindern kennt sich aus: „Meine Tochter ist bereits in einer Kita. Wenn ihr mein Kleiner bald folgt, kommen auf mich 400 Euro im Monat zu. Und da ist das Essen noch nicht mit eingerechnet.“ Das koste weitere 80 Euro. Busch: „Es wäre toll, wenn wir generell nur das Essen bezahlen müssten, die Gebühren also komplett abgeschafft würden. In Rheinland-Pfalz ist das ja schon passiert.“

Auf das westliche Bundesland weist auch Rudolf Hering (69) hin: „Meine Tochter lebt dort. Da gibt es keine Kita-Gebühren mehr.“ Dass in Thüringen zumindest das letzte Jahr beitragsfrei werden soll, stimmt den Ruheständler positiv: „Das ist auf jeden Fall gut. Eine deutliche Entlastung für Eltern. Wenn die Gebühren für die gesamte Kita-Zeit entfallen würden, wäre es aber noch besser.“ Regina Bauriedl (62) freut sich über das Vorhaben, hält es gleichwohl ebenfalls für nicht ausreichend. „Die Beiträge an sich sind einfach zu hoch. Da muss sich dringend etwas ändern“, so die stolze Oma zweier Enkelkinder.

„Das ist eine wirkliche und spürbare finanzielle Entlastung für viele Eltern“, würdigt Volker Kibisch, der Geschäftsführer des Kreisverbandes der Volkssolidarität, den Beschuss der Landesregierung. Der Sozialverband betreibt zwei Kitas in Altenburg, in denen die Gebühr im letzten Jahr 166 Euro beträgt, was etwa im Durchschnitt des Altenburger Landes liegt.

Von Matthias Klöppel