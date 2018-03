OVZ-Umfrage vor der Kommunalwahl

Altenburg. Am 15. April haben die mehr als 77 000 Frauen und Männer im Altenburger Land die Wahl: Wer wird in den nächsten sechs Jahren das Landratsamt führen, wer nimmt in Altenburg, Rositz, Gerstenberg, Ponitz und Jonaswalde auf dem Chefsessel des Rathauses Platz? Während etwa in Rositz und Gerstenberg keine großen Überraschungen zu erwarten sind, weil es dort jeweils nur einen Bewerber – den Amtsinhaber – gibt, dürfte es in Altenburg spannend werden. Sowohl mit Blick auf die Landkreisverwaltung als auch in puncto Oberbürgermeisteramt.

Insgesamt sieben Kandidatinnen und Kandidaten wollen die Wählerschaft von sich überzeugen: Amtsinhaberin Michaele Sojka (Linke), Uwe Melzer (CDU), Frank Rosenfeld (SPD) und der parteilose, von der AfD unterstützte Andreas Sickmüller haben Ambitionen auf das Landratsamt. André Neumann (CDU), Katharina Schenk (SPD) und der parteilose Einzelkandidat Frank Schütze aus den Reihen des Bürgerforums wollen ins Altenburger Rathaus einziehen.

Ihre Meinung ist gefragt

Das wirft Fragen auf: Was kann die eine besser als der andere? Gefragt sind auch Sie, liebe Leserinnen und Leser. Worum kümmern sich Politiker in der Stadt Altenburg beziehungsweise im Altenburger Land Ihrer Meinung nach zu wenig? Halten Sie das Altenburger Land für familienfreundlich? Kommt die Skatstadt mit der Integration der Flüchtlinge zurecht? Sorgen Sie sich, dass das Altenburger Land mangels Einwohnern und Arbeitsplätzen ausblutet? Schreiben Sie uns Ihre Meinung – bis 29. März läuft eine Online-Umfrage der OVZ zur Kommunalwahl.

Die Ergebnisse werden im Anschluss ausgewertet und bekanntgegeben. Teilnehmer haben zudem die Gewinnchance auf einen von 10 Einkaufsgutscheinen für das Bahnhofcenter Altenburg. Die Umfrage findet sich im Internet unter www.lvz.de/umfrage.

OVZ-Wahlforum am 10. April

Und was brennt Ihnen sonst noch auf den Nägeln, was wollen Sie von den OB- und Landrats-Kandidat(inn)en gern wissen? Am 10. April, beim öffentlichen OVZ-Wahlforum, werden wir Ihre Anliegen auf dem Podium zur Sprache bringen. Das Forum beginnt um 18.30 Uhr im Saal der Altenburger Destille, ist offen für alle Interessierten. Senden Sie uns gern vorab Ihre Fragen mit dem Betreff Wahlforum per E-Mail an die Adresse altenburg.redaktion@lvz.de. Oder per Post an: Osterländer Volkszeitung, Wahlforum, Baderei 1, 04600 Altenburg.

Von Kay Würker