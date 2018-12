Altenburg

Für unzählige Kinder ist er am Heiligen Abend die Hauptfigur: der etwas kauzige alte Mann mit Bart, Geschenkesack und rotem Mantel. Die Jüngsten erwarten ihn sehnsüchtig. Doch dafür bin ich mit 27 inzwischen zu alt. Ich habe mich stattdessen dieses Jahr offensiv auf die Suche gemacht und bin der Frage nachgegangen: Wo finde ich eigentlich den Weihnachtsmann? Oder besser gesagt, wo finde ich die Weihnachtsmänner im Landkreis, jene stattlichen Herren, die sich im Dienste der Besinnlichkeit die rote Kutte überwerfen? Schließlich gibt es viele Familien im Altenburger Land, die sich die gleiche Frage stellen, wenn es darum geht, dem Nachwuchs stilvoll die Geschenke zu überreichen.

Angefangen hat meine Suche bei der Agentur für Arbeit in Altenburg. Hier konnten sich potenzielle Weihnachtsmänner früher um einen Job bewerben und wurden dann in alle Himmelsrichtungen vermittelt. Doch prompt erreicht mich die erste Absage: Die Agentur hat die Weihnachtsmann-Vermittlung 2014 eingestellt, da der zuständige Mitarbeiter in den Ruhestand gegangen sei. Eine Privatperson habe das jetzt übernommen, da das mehr Sinn mache, erzählt Pressesprecherin Yvonne Feistner. „Ich finde es auch schade, denn das ist eine schöne Sache zur Weihnachtszeit“, fügt sie hinzu. Wer diese Privatperson sei, könne sie mir allerdings nicht sagen.

Also suche ich weiter. Wenn es einen privaten Weihnachtsmann-Makler gibt, der die Bärtigen zu Heiligabend losschickt, dann muss der doch zu finden sein. Vielleicht gibt es sogar einen Verein der Weihnachtsmänner oder eine Organisation? Eigentlich müsste dazu die Stadt Altenburg Informationen haben.

Anrufe im Rathaus bringen keinen Erfolg

Also Telefonhörer in die Hand und den Rathaus-Pressesprecher Christian Bettels angerufen. Zunächst vertröstet er mich, denn er müsse erst mal nachfragen, ob jemand in der Verwaltung von einer Weihnachtsmann-Vermittlerstelle gehört habe. Während ich auf den Rückruf warte, surfe ich durchs Internet. Die Verbindung geht doch sicher bis zum Nordpol, vielleicht kann man mir dort weiterhelfen? Ich googele „Weihnachtsmann mieten Altenburg“ und tatsächlich: Es gibt einige Treffer. Ich stoße auf eine Seite, die bundesweit Weihnachtsmänner vermietet. Unter www.erento.com gebe ich die Skatstadt in der Suchleiste ein, allerdings gilt für Altenburg dieses bundesweite Angebot scheinbar nicht: keine Treffer.

Ich durchforste weitere Internetseiten, ohne Erfolg. Vielleicht über die sozialen Medien? Ich starte einen Aufruf in der Facebook-Gruppe „ Altenburg Paparazzi – Menschen, Tiere, Sensationen ...“. Währenddessen ruft mich Christian Bettels zurück. Er habe sich umgehört, doch niemand wüsste etwas von einer zentralen Anlaufstelle für Leih-Weihnachtsmänner. „Vermutlich fällt das unter Nachbarschaftshilfe“, sagt Bettels. Auch in der Facebook-Gruppe bekomme ich keine befriedigende Antwort. Die meisten Nutzer, so stellt sich heraus, sind selbst auf der Suche nach einem Weihnachtsmann, der zu Heiligabend zu ihnen kommt. Noch ein Anruf bei den Stadtverwaltungen Meuselwitz und Lucka, doch auch dort nur Schulterzucken.

Ein Lichtblick mit Namen Bernd Feistel

Christian Bettels allerdings gibt im Telefonat noch einen entscheidenden Tipp: Bernd Feistel. Der ist seit 1982 der Weihnachtsmann auf dem Altenburger Weihnachtsmarkt. Herzlich begrüßt Feistel jedes Kind bei seiner Hütte, fragt sie, was sie sich wünschen. Manche der Kleinen stehen ängstlich vor ihm, manche gehen direkt auf ihn zu und freuen sich. Spätestens, wenn er ihnen Obst, Süßigkeiten oder kleine Spielzeuge schenkt, macht sich ein Lächeln auf den Gesichtern breit. Auch Erwachsene freuen sich über ihn und lassen sich mit ihm fotografieren. „Ich wurde 1982 gefragt, ob ich als Weihnachtsmann bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes dabei sein kann – die Eröffnung läuft heute noch“, erzählt mir der 64-Jährige schmunzelnd. Der Umgang mit den Menschen und den Kindern mache ihm Spaß. In diesem Jahr ist er 26 Tage lang ab 16 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt gewesen.

Aber zu den Leuten am Heiligen Abend nach Hause gehen, sich für einen Moment Wohnzimmer-Glückseligkeit buchen lassen, das mache er schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr, sagt Bernd Feistel. Auch mit Kontakten zu anderen Bärtigen könne er nicht dienen. Mittlerweile habe er diese Kontakte nicht mehr, zum Teil seien die Weihnachtsmänner schon verstorben.

Und so scheitert auch mein letzter Versuch, den privaten Weihnachtsmännern im Altenburger Land auf die Spur zu kommen. Womöglich ist Bernd Feistel sogar einer der letzten seiner Art.

Der Weihnachtsmann ist überall

Doch während ich ihn beobachte, kommt mir ein Gedanke: Der Weihnachtsmann soll das Gute in uns hervorrufen und den Menschen Freude machen. Er erinnert uns zu teilen und gutherzig zu sein. Wenn ich so überlege, welche tollen Personen mir allein in diesem Jahr begegnet sind und wie viele Gutes getan haben, dann glaube ich, dass ich vielen Weihnachtsmännern begegnet bin – bloß ohne roten Mantel und weißen Bart.

Von Nicole Grziwa