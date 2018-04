OVZ-Wahlforum: Sieben auf einen Streich

Altenburg. Wer das künftige Oberhaupt der Stadtverwaltung Altenburg und des Landkreises Altenburger Land sehen möchte, sollte heute Abend in die Altenburger Music Hall kommen. Die beiden Führungskräfte für die nächsten sechs Jahre werden da sein, so viel steht fest. Denn alle Kandidaten, die für eines der beiden Ämter den Hut in den Ring geworfen haben, haben ihre Teilnahme am OVZ-Wahlforum zugesagt.

Zwei Diskussionsrunden sind geplant, beide versprechen eine kurzweilige Debatte. Schließlich sind die Bewerberinnen und Bewerber von recht unterschiedlicher Prägung. Das zeigt sich zunächst bei der Runde der Rathaus-Kandidaten.

André Neumann (CDU), der 40-jährige Familienvater mit Affinität zu Halbmarathons, geht zum zweiten Mal bei der OB-Wahl an den Start. Seine Vorhabenliste ist lang und vielgestaltig, könnte im Bewerbertrio die teuerste sein. Wobei er neben Krediten auch mit bürgerschaftlichem Engagement kalkuliert. Besonders gut kennt sich der Personalleiter mit Mitarbeiterführung aus.

Katharina Schenk (SPD), die 30-jährige Hobbybäckerin, die Altenburgern bis an die Haustür entgegenkommt, lebte vor, was sie sich von anderen wünscht: Auswärtige sollen in die Skatstadt ziehen. Ihre programmatischen Wege zur Wohn-, Bürger- und Heimatstadt binden auch die Umlandgemeinden ein. Weitreichende Erfahrungen hat die Ex-Juso-Landeschefin im Politik-Geschäft.

Frank Schütze (parteilos), der 54-jährige Kraftsportler mit Facebook-Faible, sieht seine politische Stärke im Protestwillen der Altenburger. Ohne umfassendes Programm, aber mit deutlicher Kritik an etablierten Parteien, will er das Ansinnen des Bürgerforums ins Rathaus bringen. Die Themen Schutz und Sicherheit sind sein Steckenpferd.

Auch beim anschließenden Diskussionsforum auf Landkreisebene dürfte die Palette der Kandidatinnen und -kandidaten für spannende Dialoge sorgen.

Michaele Sojka (Linke), die 55-jährige Ex-Mathelehrerin mit Hang zum Netzwerke-Knüpfen, will ihr Amt verteidigen. Unter anderem mit dem Versprechen, alle Schulen mit schnellem Internet und alle Schüler mit öffentlichem Nahverkehr zu versorgen. Besonders ausgeprägt bei ihr: betonter Optimismus.

Uwe Melzer (CDU), der 57-jährige Kulturliebhaber mit Bergbau-Vita, fordert Sojka zum zweiten Mal heraus. Beim Thema Vernetzung mit Mitteldeutschland liegt er mit ihr auf Wellenlänge, bei der Vernetzung des Landratsamtes mit den Gemeinden will er sie um Längen überholen. Verwaltungserfahrung ist seine Stärke.

Frank Rosenfeld (SPD), der 53-jährige Ex-Lüdenscheider mit geübter Hand an Bratsche und Violine, spielt bei der Kreis-SPD seit 2015 die erste Geige. Im Landratsamt möchte er das Klima verbessern – für die Mitarbeiter und für potenzielle Investoren. Reichlich Fachwissen hat er im Verwaltungsrecht.

Andreas Sickmüller (parteilos), der 51-jährige gebürtige Heidelberger mit Meistertitel im Ringen, will bei der Wirtschaftsförderung Gas geben und den Schrumpfkurs des Landkreises bremsen. Mit ihm am Steuer sitzt die AfD. Als Berater für Geschäftsleute hat er Erfahrung, das Politikgeschäft ist ihm noch neu.

OVZ-Wahlforum in der Music Hall, Johannisgraben 11 (Eingang über Gerhard-Altenbourg-Straße); Einlass ab 17.30 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr.

Von Kay Würker