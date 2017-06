Die Landesgartenschau 2024 in Altenburg ist in aller Munde. Doch welche konkreten Vorhaben sind tatsächlich geplant? Die OVZ stellt die drei Kernzonen, also die wichtigsten Gebiete der Laga samt den dort vorgesehen Veränderungen, vor. Es sind der Große Teich, die Roten Spitzen und der Pauritzer Park.