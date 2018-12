Altenburg

Jetzt wird es wieder festlich in den Wohnungen und Häusern, an Fassaden und Fenstern, in Stuben und Vorgärten. Es ist die Hochsaison der Dekorationen. Etwa bei Kerstin Vogel in Rositz, für die all die Lichterketten, die von ihrem Mann gebauten Schlitten und der Lichterbogen einfach zur Weihnachtszeit dazugehören – sehr zur Freude der Kinder, die jeden Morgen auf dem Weg zur Kita am Haus der Vogels in der Altenburger Straße entlang kommen und staunen. „Diese strahlenden Kinderaugen sind einfach herrlich“, schwärmt Kerstin Vogel. Nur zwei Stunden braucht sie, bis jedes Schmuckstück an seinem angestammten Platz steht und dann über vier Wochen Fassade und Vorgarten verschönert.

Fotos von Ihrer Weihnachts-Deko gesucht

Verschönern auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit viel Liebe zum Detail ihr Zuhause im weihnachtlichen Stil? Gibt es zur Deko vielleicht sogar eine kleine Geschichte? Egal ob draußen oder drinnen, mit oder ohne Illumination, ob ein hübsch gestaltetes Fenster oder das ganze Haus im Lichtermeer: Machen Sie mit bei der OVZ-Fotoaktion! Wir freuen uns über Ihre Bilder und kleine Anekdoten oder erklärende Worte dazu. Die schönsten Zusendungen veröffentlichen wir in der Zeitung und online, um die schönsten Seiten des weihnachtlichen Altenburger Landes zu zeigen.

Schicken Sie uns Ihre Bilder samt Anmerkungen bitte unter dem Stichwort „Weihnachts-Deko“ bis 17. Dezember per Mail an: altenburg.redaktion@lvz.de oder per Nachricht über die Facebookseite der Osterländer Volkszeitung.ovz

Von Maike Steuer