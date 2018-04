OVZ verlegt Wahlforum in die Music Hall

Altenburg. Die Osterländer Volkszeitung verlegt ihr Wahlforum am 10. April an einen anderen Ort. Demnach wird es nicht, wie ursprünglich geplant, im Saal der Altenburger Destillerie & Liqueurfabrik, sondern in der Music Hall stattfinden. Alles andere bleibt gleich. Das heißt: Die Diskussionsrunden mit den Kandidatinnen und Kandidaten für das Landratsamt sowie das Altenburger Rathaus beginnen am Dienstag um 18.30 Uhr. Dabei macht auch in der Music Hall die Runde mit den Bewerbern um das Oberbürgermeisteramt den Anfang.

Nötig wurde die Verlegung, weil es für die Destille derzeit keine Baugenehmigung gibt, um sie als Veranstaltungsort zu nutzen. Darüber informierte die Stadtverwaltung die OVZ, kurz nachdem Details zum Wahlforum öffentlich wurden. Hintergrund sind bauliche und brandschutzrechtliche Mängel im Haus Am Anger. Um die Destille dennoch für öffentliche Veranstaltungen nutzen zu können, braucht es eine Ausnahmegenehmigung des Ordnungsamts.

Diese lag zwar inzwischen für das OVZ-Wahlforum am kommenden Dienstag und für die Diskussionsrunde mit dem Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am gestrigen Donnerstag in der Destille vor, löste aber das grundlegende Problem nicht. Mögen die Auflagen – wie Teilsperrung des Raums und Besucherbegrenzung – und die Risiken bezüglich bestehenden Mängeln für die wesentlich kleinere SPD-Veranstaltung tolerierbar gewesen sein, gefährden sie den reibungslosen Ablauf eines Wahlforums.

Um diesen Unwägbarkeiten aus dem Weg zu gehen und die Sicherheit aller Anwesenden zu gewährleisten, entschied sich die OVZ dazu, in die Music Hall umzuziehen. Die städtische Halle hatte Altenburgs Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) als Ausweichort angeboten. Einen Schritt, für den der Rathauschef die „Bedeutung der Veranstaltung und das öffentliche Interesse“ als gegeben ansieht.

Somit können in der Woche vor der Wahl wieder inhaltliche Fragen in den Fokus rücken. Befragt von OVZ-Redakteuren stehen beim Wahlforum zunächst die Bewerber um den Posten des Oberbürgermeisters Rede und Antwort. Ab 18.39 Uhr werden sich André Neumann (CDU), Katharina Schenk (SPD) und der parteilose Einzelkandidat Frank Schütze aus den Reihen des Bürgerforums einen verbalen Schlagabtausch liefern.

In einer zweiten Runde gleich im Anschluss begegnen sich Landrätin Michaele Sojka und jene drei Männer, die anstelle der Linkenpolitikerin die Führung im Landratsamt übernehmen wollen: Uwe Melzer (CDU), Frank Rosenfeld (SPD) und der parteilose, von der AfD unterstützte Andreas Sickmüller.

Zur Sprache kommen werden dabei Themen, die den Einwohnern von Stadt und Landkreis seit Längerem unter den Nägeln brennen: Wie soll die weitere Integration von Migranten gelingen, ohne Konflikte zum Beispiel in Wohngebieten? Wie steht es um die Zukunft der Schulen, insbesondere auf dem Lande? Bleibt der Zustand der Kreisstraßen weiterhin schlecht oder gibt es Wege aus der Geldnot? Wie wird Altenburg sympathischer für junge Familien und Eigenheimbauer, um den Schrumpfkurs zu stoppen?

Auch OVZ-Leser sind eingeladen, Fragen zu stellen. Teilen Sie uns mit, was Sie bewegt – wir bringen Ihre Anliegen am 10. April in der Music Hall zur Sprache. Ihre Fragen senden Sie bitte mit dem Betreff Wahlforum per E-Mail (altenburg.redaktion@lvz.de) oder per Post (Osterländer Volkszeitung, Wahlforum, Baderei 1, 04600 Altenburg) an die Redaktion.

Von Thomas Haegeler und Kay Würker