OVZ verlost Rositz-Kalender

Rositz. Das Jahr 2017 geht langsam, aber sicher zur Neige. Ein Zeichen dafür sind die Kalender für das kommende Jahr in den Auslagen. Seit kurzem gibt es nun auch die „Rositzer Ansichten 2018“. Wie in den Vorjahren wurde der Kalender in einer 400er-Auflage von der Kommune herausgebracht. Erhältlich sind die zwölf aktuellen Großformat-Fotos für 5,99 Euro in der Gemeindeverwaltung, in der Postfiliale bei Rowak, der Eisdiele sowie der Heimatstube und dem Getränkemarkt Patzelt.

Die Kalendermacher bleiben sich auch im kommenden Jahr treu. Zu sehen sind 2018 wieder Rositzer Motive zu allen Jahreszeiten. Die Fotos schossen in bewährter Weise Bürgermeister Steffen Stange, Elke Jahn, Jörg Rehfeld, Benno Moller sowie Andreas Günther. Das Format ist DIN A3.

Die Gemeinde Rositz stellte drei Kalender zur Verfügung, die wir verlosen. Wer einen solchen Bilderbogen haben will, ruft am Montag zwischen 14 und 14.15 Uhr die 03447 574917 an. Die ersten drei Anrufer erhalten jeweils einen Kalender, der in unserer Redaktion zur Abholung bereit liegt.

Von Jörg Reuter