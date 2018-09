Altenburg

Ungeahnte Talente schlummern offenbar in Altenburgs Oberbürgermeister Andre Neumann (CDU). Denn fernab der Politik übte sich der OB als MC im rhythmischen Intonieren von zwei Textzeilen des neuesten „Altenburg Songs“ und hat auch im dazugehörigen Video seinen Auftritt als „special guest“.

Der Gastauftritt des Stadtoberhauptes fügt sich nahtlos in das umfassende Gesamtbild ein, dass Komponist und Produzent Michael Scholler und sein Team mit dem Song von unser aller Skatstadt zeichnen wollen. Noch dauern die Dreharbeiten in Zusammenarbeit mit dem Kamprad Verlag an und das Rohmaterial bedarf noch einem umfassenden Feinschliff, bis es gegen Ende Oktober genau wie der „Altenburg Song“ Premiere feiern kann.

„Wir wollen der Stadt ein Lied schenken“, betonte Michael Scholler im Gespräch mit der OVZ. Und wer den einzelnen Strophen des achtminütigen Werks lauscht, kommt nicht umhin, sich wie auf einer komprimierten Stadtführung zu fühlen. Denn egal ob die „Hot Spots“ der Skatstadt, also bekannte Orte, Sehenswürdigkeiten oder Feste, nichts wird ausgelassen.

Da versteht es sich fast von selbst, dass auch Andre Neumann seinen Platz im Bewegtbild einnimmt. Welche Qualitäten er als „Rapper“ hat und ob Potenzial für eine Zweitkarriere im Musikbusiness vorhanden ist, davon können sich alle Neugierigen selbst ein Bild machen. Übrigens: Auch Landrat Uwe Melzer (CDU) kommt vor. Wie genau? Die Auflösung folgt in wenigen Wochen.

Von Maike Steuer