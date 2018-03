Öffentlicher Frühjahrsputz fällt teilweise aus

Meuselwitz/Wintersdorf/Rositz. Die anhaltend frostige Witterung hat Auswirkungen auf Veranstaltungen in den kommenden Tagen. An gleich mehreren Stellen im Kreis muss der traditionelle Frühjahrsputz rund um Städte und Dörfer verschoben werden.

Neuer Anlauf nach Ostern

Nicht zu Müllgreifer und -sack gegriffen wird am Wochenende etwa in Meuselwitz. Bereits zu Wochenbeginn hatte die Stadtverwaltung angekündigt, dass der dort ursprünglich für Sonnabend angesetzte Tag der sauberen Landschaft wegen der ungemütlichen Temperaturen verschoben werden müsse (OVZ berichtete). Ein Nachholtermin werde noch bekannt gegeben, favorisiert wird im Rathaus der Schnauderstadt derzeit jedoch das Wochenende nach Ostern.

Ähnlich sieht es auch in der Verwaltungsgemeinschaft Rositz aus. Wie die Gemeinden Lödla, Kriebitzsch und Rositz mitteilen, wird auch hier der für Sonnabend geplante Arbeitseinsatz verschoben. Der Nachholtermin ist auf den 7. April festgesetzt, Uhrzeiten und Treffpunkte für die Unratsbeseitigung bleiben gleich.

Wintersdorfer räumen trotzdem auf

Abgesagt ist inzwischen auch die traditionelle Baumpflanzaktion für Grundschüler in Wintersdorf. Das entschied der Ortsteilrat in seiner Sitzung am Dienstagabend, wie Ortsteilbürgermeister Thomas Reimann mitteilt. Ursprünglich hätten die Gewächse bereits am Freitag in die Erde gebracht werden sollen. Ein Nachholtermin soll nach den Osterferien gefunden werden.

Dennoch wird in Wintersdorf am Wochenende der Frühlingsputz eingeläutet: Der dortige Tag der sauberen Landschaft findet statt. „Der Tag ist bei vielen Vereinen fest eingetaktet, eine Verschiebung hätte mehr Chaos verursacht als Sinn gemacht“, begründet Reimann die Entscheidung. Treffpunkte sind am Haselbacher See und am Kulturhaus.

Fixer Termin soll gefunden werden

Beraten wolle man mittelfristig auch darüber, den Tag der sauberen Landschaft auf ein fixes Datum in der wärmeren Jahreszeit zu verlegen, statt sich an der terminlich wechselnden Osterzeit zu orientieren, so Reimann.

Von bfi/reu