Treben. Am Sonnabend ereignete sich um 13 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 93 im Trebener Ortsteil Serbitz. Der VW Golf eines 30-Jährigen verlor wegen eines Getriebeschadens Getriebeöl. Die 42-jährige Fahrerin eines Motorrades Kawasaki kam auf der Ölspur zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Die Feuerwehr musste die ausgelaufenen Betriebsstoffe binden. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet, teilte die Polizei mit.

Von HS