Altenburg

Eine Ölspur hielt Donnerstagvormittag die Altenburger Feuerwehren auf Trab. Die von einem leckenden PKW verursachte Verschmutzung wurde gegen 9.30 Uhr der Feuerwehr gemeldet und zog sich kilometerweit durch das gesamte Stadtgebiet. „Beginnend in der Winterstraße in Rasephas vorbei am Bahnhof, die Wettiner Straße, den Hausweg und die Münsaer Straße bis nach Südost“, so ein Feuerwehrsprecher.

Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Wehr aus Altenburg rückten mit insgesamt 16 Kameraden aus, um die Ölspur mit Bindemittel abzustumpfen und zu entfernen. „Der Einsatz dauerte bis gegen 11 Uhr.“

Der Verursacher ist ebenfalls bekannt. Der PKW-Fahrer hatte den Defekt selber festgestellt und die zuständigen Behörden alarmiert.

Von Jörg Wolf