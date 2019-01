Altenburg

Sollten in neun Monaten die Geburtenzahlen im Klinikum Altenburger Land durch die Decke gehen – es könnte an diesem einen Abend gelegen haben, der sich am Sonnabend im ausverkauften „Goldenen Pflug“ zutrug. Auf der Bühne: Mister Rautenpulunder höchstpersönlich mit seinem aktuellen Programm „sexy forever“.

Ausflug in die Untiefen der Liebe

Unterstützt von seinen Musikern „Herrn Stephan“ am Kontrabass und Jochen M. Barkas hatte der selbst ernannte „sexiest man alive“ sein 1300-köpfiges Publikum von Minute eins an fest im Griff: „Ich möchte heute meine sinnliche Seite präsentieren, was sich optisch ja bereits widerspiegelt“, versprach der Dresdner mit linkisch-graziler Pose vor „aufwendig“ gestalteter Kulisse. „Die Palme ist echt und selbst gekauft. Wir haben wirklich weder Kosten noch Mühen gehabt“, gab er zur Erheiterung seiner Zuschauer zu. Deren Bauchmuskeln bedürfen dank erhöhter Witzdichte in nächster Zeit keines zusätzlichen Trainings mehr, denn seine eloquent, linguistisch wertvoll vorgetragenen Beobachtungen über die Untiefen der Liebe verfehlten ihre Wirkung nie.

Abbruch ausgeschlossen

Ob Pilotenstreik: „Wenn Piloten, Lokführer oder Prostituierte streiken, dann bleibt alles stehen…“, Ausländerdebatte: „Die Ausländer nehmen uns die Frauen weg, haben sie gesagt. Ich war 15 Jahre mit Carola liiert und habe so gehofft…“ oder die Suche nach der perfekten Partnerin: „Mann braucht doch keine aufgetakelte Fregatte, sondern einen wetterfesten Lastkahn“ – teils rabenschwarz und öfters mal haarscharf an der Gürtellinie entlang, belustigte der Comedian sein Publikum.

Besonders unterhaltsam: Das ständige Geplänkel mit Gitarrist und „Sündenbock“ Jochen M. Barkas, der meist stoisch im Hintergrund an der Gitarre hockte, es seinem „Chef“ irgendwie nie recht machen konnte und fast ein vorzeitiges Ende des munteren Treibens provoziert hätte: „Aber jetzt abzubrechen wär Quatsch! Was willste Samstagabend halb neun in Altenburg machen?“, warf Schubert in die grölende Runde und ergänzte: „Wir könnten ja nach Meuselwitz trampen …“

Olaf Schubert im Goldenen Pflug in Altenburg Foto: Mario Jahn Quelle: Mario Jahn

Flirttrick und anglistische Einflüsse

Allen Singles im Raum wollte der neu Verliebte seinen Weg zum Glück nicht vorenthalten. „Statt nach der Nummer zu fragen, sag ich lieber: Na? Was schätzte denn, was ich für eine Nummer habe? Mit Null geht’s los und danach kommt ne Primzahl!“

Absoluter Höhepunkt dieses erquicklichen Abend: Seine Darbietung des Liedes „Hallo Mädchen“ oder besser „Hey Güüürrrrl!“ inklusive orthopädisch fragwürdiger Tanzdarbietung und weltmännisch angehauchtem Text, denn ja, der Schubert ist auch anglistisch bewandert: „Hey Gürl in jur dabble you dschi“ (Hey Mädchen in deiner WG).

Eindeutige Ansage nach „sitting ovations“

Nach halbstündiger Pause und 90 Minuten Programm endete der Mann, der „immer nur aufs Äußere reduziert wird“ mit einem Liebesbekenntnis an die Altenburger: „Ich wäre gern einer von euch, ein Altenburgist. Wollt Kinder von mir“, offerierte er. Nur um nach „sitting ovations“ mit der Zugabe „Zeugt!“ noch eins drauf zu setzen. „Zeugt mehr Kinder und nennt sie Olaf. Dann war dieser Abend nicht umsonst. Zeugt!“

Von Maike Steuer