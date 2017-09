Oldtimertreffen lockt zig Besucher nach Windischleuba

Es brummte und knatterte am Wochenende an der Jugendherberge in Windischleuba: Der örtliche Oldtimerclub konnte sein zehnjähriges Jubiläum feiern – und hatte zum großen Treffen geladen. Zahlreiche Besucher ließen sich die Chance nicht entgehen, warfen interessierte Blicke auf die präsentierten Fahrzeuge und stöberten nach Teilen.