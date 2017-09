Olympiasieger Nils Schumann kommt zum 10. Skatstadtmarathon nach Altenburg

Altenburg/Windischleuba. Besondere Anlässe erfordern besondere Mühen. Das dachten sich offenbar auch die Macher des Skatstadtmarathons bei der Wahl ihres nächsten Stargasts. Wie sie anlässlich ihrer Dankeschön-Veranstaltung am Montagabend in Windischleuba bekanntgaben, kommt zur zehnten Ausgabe des Altenburger Lauf-Events niemand Geringeres als Nils Schumann.

Der Olympiasieger von Sydney über 800 Meter wird am 9. Juni 2018 im Rahmen der Reihe „Laufen mit einem Profi“ zusammen mit ausgewählten Startern die 13,3 Kilometer absolvieren. Bereits am Abend zuvor gibt der 39-Jährige quasi den Startschuss zum runden Geburtstag des Skatstadtmarathons, indem der aus dem Kyffhäuserkreis kommende Leichtathlet im Goldenen Pflug aus seinem bewegten Leben berichten wird. „Das Besondere an ihm ist, dass er nicht nur über persönliche Erfolge berichten wird“, sagte Marathon-Sprecher Helmut Nitschke. Denn Schumann sei der Erfolg zu Kopf gestiegen. „Er war jung, hat keine Party ausgelassen, die Mädels lagen ihm zu Füßen und am Ende stand eine Privatinsolvenz.“ Aber inzwischen habe der deutsche Sportler des Jahres 2000, der sich vor zehn Jahren auch mit Dopingvorwürfen konfrontiert sah, seinen Weg ins Leben zurückgefunden. „Diese besondere Lebengeschichte wird Leute anlocken“, ist Nitschke überzeugt.

Von Thomas Haegeler