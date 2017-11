Online-Autohändler Copart investiert am Flugplatz Nobitz

In nicht einmal einer halben Stunde war die Sache in trockenen Tüchern. Der Nobitzer Gemeinderat billigte den Bauantrag der Firma Copart am Flugplatz. Auf einer Fläche von fast 15 Hektar will der Online-Autohändler für 11,6 Millionen Euro eine neue Dependance errichten. Die US-Firma hat sich auf den Weiterverkauf von Unfallfahrzeugen spezialisiert.